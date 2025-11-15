Google nasazuje nový vzhled hlasového vyhledávání

Zdroj: makeuseof
Google nabral druhý dech v případě AI asistenta Gemini a postupně jej rozšiřuje napříč svým ekosystémem. Na mobilech například nahrazuje původního asistenta. Trochu to vypadalo, že již nemá takový zájem o hlasové vyhledávání, aspoň podle starého vzhledu. Ten se ale nyní mění.
Hlasové vyhledávání
Hned na prvním snímku obrazovky jde vidět podoba, která byla do této chvíle dostupná. Pokud jste chtěli najít skladbu, tak se zobrazila tečkovaná koule, která měnila barvy a pulzovala. Tento design je nyní nahrazován uhlazenější podobou.
Jak můžete vidět na druhém snímku obrazovky, místo nějakých textů a vyobrazení mluvícího člověka je zde jen jednoduše uvedeno, že aplikace naslouchá. Dolní zakřivená čára mění barvy a mírně pulzuje podle síly zvuku. Při kliknutí na rozpoznání hudby se aplikace přepne a máte zde jasně uvedeno, co máte dělat – zahrát, zazpívat nebo zabroukat.
Současně s touto grafickou proměnou byla aktualizována zvuková zpětná vazba tónu. Vzhledem k tomu, že prostor je nyní čistější a možná více prázdnější, umíme si představit, že Google přidá nějaké reference na Gemini, nebo aplikaci, případně Gemini Live. Dávalo by to smysl.
