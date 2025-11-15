Google nasazuje nový vzhled hlasového vyhledávání

Google nasazuje nový vzhled hlasového vyhledávání
2025-11-15T16:00:10+01:00
• 15. 11. 2025#Android #iOS

Zdroj: makeuseof

Google nabral druhý dech v případě AI asistenta Gemini a postupně jej rozšiřuje napříč svým ekosystémem. Na mobilech například nahrazuje původního asistenta. Trochu to vypadalo, že již nemá takový zájem o hlasové vyhledávání, aspoň podle starého vzhledu. Ten se ale nyní mění.

Hlasové vyhledávání

Hned na prvním snímku obrazovky jde vidět podoba, která byla do této chvíle dostupná. Pokud jste chtěli najít skladbu, tak se zobrazila tečkovaná koule, která měnila barvy a pulzovala. Tento design je nyní nahrazován uhlazenější podobou.

Google voice search old 1 1080x2424x Screenshot 20251115 110108 1080x2410x Screenshot 20251115 110113 1080x2410x Screenshot 20251115 110122 1080x2410x

Zdroj: 9to5google (první), Dotekomanie.cz (zbytek)

Jak můžete vidět na druhém snímku obrazovky, místo nějakých textů a vyobrazení mluvícího člověka je zde jen jednoduše uvedeno, že aplikace naslouchá. Dolní zakřivená čára mění barvy a mírně pulzuje podle síly zvuku. Při kliknutí na rozpoznání hudby se aplikace přepne a máte zde jasně uvedeno, co máte dělat – zahrát, zazpívat nebo zabroukat.

Současně s touto grafickou proměnou byla aktualizována zvuková zpětná vazba tónu. Vzhledem k tomu, že prostor je nyní čistější a možná více prázdnější, umíme si představit, že Google přidá nějaké reference na Gemini, nebo aplikaci, případně Gemini Live. Dávalo by to smysl.

Zdroj: 9to5google.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

