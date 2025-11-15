Ookla představuje Speedtest Pulse: diagnostiku Wi-Fi připojení zvládnete jedním klepnutím

Ookla představuje Speedtest Pulse: diagnostiku Wi-Fi připojení zvládnete jedním klepnutím
2025-11-15T20:00:43+01:00
15. 11. 2025

Zdroj: Ookla

Znáte ten pocit, když vám doma nejde internet, ale netušíte, kde je problém? Společnost Ookla, známá především díky nástroji Speedtest, nyní přichází s novým zařízením, které může změnit způsob, jakým řešíme problémy s připojením. Speedtest Pulse je kompaktní diagnostický nástroj, který se připojuje na záda smartphonu pomocí MagSafe a nabízí jednoduché, ale výkonné řešení pro zjištění problémů s Wi-Fi sítí.

Co je Speedtest Pulse?

Speedtest Pulse je duální nástroj pro síťovou diagnostiku, navržený primárně pro techniky poskytovatelů internetu (ISP) a podnikové zákazníky. Díky intuitivnímu ovládání však může být užitečný i pro běžné uživatele. Zařízení nabízí dva režimy: okamžitou diagnostiku na místě a autonomní monitoring sítě v čase.

Jeho hlavním cílem je určit, zda problém pochází od poskytovatele internetu, místní Wi-Fi nebo je způsoben konkrétním zařízením. Na základě zjištěného problému pak uživatel dostane doporučení v přirozeném jazyce, jak situaci vyřešit.

Umělá inteligence, která vám řekne, co přesně dělat

V srdci zařízení se nachází interně vyvinutý model SpeedTest IQ, který využívá strojové učení k tomu, aby z hromady technických dat vytvořil srozumitelná a konkrétní doporučení. Například místo obecných čísel dostanete jasnou instrukci: „Potřebujete snížit zahlcení Wi-Fi tím, že přepnete router na jiný kanál a omezíte počet připojených zařízení.“

speedtest pulse hero ookla 1280x719x

Zdroj: Ookla

Jak uvedl Luke Kehoe, telekomunikační analytik společnosti Ookla, problém většiny diagnostických nástrojů spočívá v tom, že jsou sice plné dat, ale postrádají skutečný vhled. Pulse má podle něj ambici toto změnit a přetvořit data ve skutečně využitelná řešení.

Kompaktní rozměry, velký užitek

Zařízení se velikostí přizpůsobuje zadní straně telefonu s podporou MagSafe, což znamená, že jej můžete pohodlně připojit k iPhonu (nebo kompatibilnímu Androidu s MagSafe pouzdrem) a mít ho stále po ruce. I když je určeno hlavně pro odborníky, jeho jednoduchost může pomoci i běžným uživatelům, kteří chtějí rychle zjistit, proč jejich Wi-Fi stávkuje.

Podle statistik Ookla 68 % domácností v posledních 12 měsících zaznamenalo problémy s Wi-Fi. A co je horší, ve 20 % případů podpora poskytovatele konektivity nedokázala problém vyřešit. Situace často vede k tzv. „přehazování viny“ – poskytovatel tvrdí, že chyba je u uživatele, a uživatel obviňuje poskytovatele. Pulse by měl tento kruh prolomit a umožnit technikům (nebo přímo uživatelům) rychle určit, kde je skutečně problém.

Zdroj: zdnet.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

