Google Mapy dostávají další vylepšení, i s pomocí Gemini

Google tento týden představil Gemini 3, nejnovější model, který se již dostává do aplikací. To ale neznamená, že se nyní společnost soustředí jen na tuto novinku. Mezitím se totiž společnost pochlubila novinkami v Google Mapách. I zde jde vidět využívání AI.
Tajný Santa?
První novinka je o integraci Gemini do informací o daném místě. Například u restaurace se dozvíte z menšího souhrnu, co o místě říkají recenze, přesnější informace o vstupu nebo cokoliv dalšího, co se Gemini podaří získat z informací i na internetu, nejen z recenzí. Samozřejmě je zde i možnost vést konverzaci, případně rozvinou nějaké téma. Jak asi tušíte, tato novinka je prvně dostupná v USA.
Co se ale dostane mezi všechny uživatele, je upravená sekce Prozkoumat, která je více členitá a také se nabízí seznamy z důvěryhodnějších zdrojů, i od influencerů. Google uvádí, že objevit nová místa je o něco jednodušší a samotný přehled je lépe organizovaný.
Nedávno jsme vás informovali o dostupnost Tesla nabíječek v Mapách, ale nyní Google vylepšuje samotné zobrazování dostupnosti při navigování. Konkrétně vám aplikace ukáže, kolik je nabíječek dostupných v cíli a jestli jsou dostupné nebo obsazené. Zde ale nejde jen o aktuální data v reálném čase. Mapy se snaží odhadnout za pomocí AI, jestli budou v době příjezdu volné sloty. K tomu využívá i historická data.
Poslední novinka se jmenuje tajný Santa, kdy aplikace umožňuje vložit recenzi pod jiným jménem a i obrázkem. Pokud jste tedy známí v daném podniku, tak stejně můžete nechat recenzi pod jiným jménem. To tedy uvidí podnik, ale Google stále sleduje aktivity a má propojenou virtuální osobu s vaším účtem. Uvádí, že stále monitoruje zneužívání a má zde nastavené ochranné mechanismy. Tato novinka míří mezi všechny uživatele po celém světě.
