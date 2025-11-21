Concept VR4130: česká úklidová špička?

Zdroj: Dotekomanie.cz
Už je to delší doba, kdy robotické vysavače začaly masivněji pronikat do našich domácností. A pokrok, který s každou další generací udělají, je až neuvěřitelný: z poměrně primitivních pomocníků, vhodných jen pro základní uklízecí úkoly, se postupně staly hi-tech přístroje naplněné senzory a umělou inteligencí, které zvládají různé nečekané překážky a nástrahy, na které při své práci narazí.
Loni, přibližně touto dobou, jste si mohli přečíst recenzi na robotický vysavač Concept VR3450. Dnes tu pro vás máme test přístroje nové generace s honosným názvem: robotický vysavač a podlahová myčka 2 v 1 Aqua ULTIMATE Laser 3D VR4130. Čím zaujme?
Široký záběr
Českou značku Concept už asi není třeba detailně představovat. Její záběr sahá od výrobků péče o vlasy či vousy, přes sluchátka, přístroje do kuchyně, vysavače (včetně robotických) až po vestavné spotřebiče. Cenově se pak jejich produkty pohybují od nižších stokorun až po desítky tisíc korun za ty nejšpičkovější přístroje.
Sympatické je to, že se výrobce snaží důsledně držet svého sloganu: chytře vymyšleno pro život. Povedlo se to i u nejnovější vlajkové lodi robotických vysavačů?
Umí toho více
Teď přichází na řadu důležité upozornění: nazývat model VR4130 robotickým vysavačem je poněkud nepřesné. To, co slibuje, totiž přesahuje to, co si pod termínem „robotický vysavač“ běžně představujeme. Umí toho totiž více, než se na první pohled zdá.
Základní funkcí ovšem pochopitelně zůstává vysávání. Je to alfa a omega, bez které by jakákoliv „nadstavba“ stála na vratkých nohou.
Vysávání napoprvé začíná zmapováním terénu. To je poměrně rychlé: patro o ploše přes 80 metrů čtverečních zvládl přístroj za přibližně 10 minut.
Co je zajímavé: k tomuto mapování nepoužívá žádnou kameru, nýbrž sestavu celkem tří dálkových laserových senzorů. Díky nim dokáže pořídit kompletní a detailní 3D sken okolního prostředí. A to nejen stěn a nábytku, ale i drobných předmětů, jako jsou poházené hračky či pantofle.
Concept ve svých materiálech vyzdvihuje absenci kamery jako přednost, která uživateli zaručuje naprostou diskrétnost – neexistuje možnost, že by se záběry ze soukromí dostaly přes internet do nepatřičných rukou. S tím se dá pochopitelně souhlasit, nicméně mně osobně trochu chybí možnost „patroly“, kterou právě prostřednictvím vestavěné kamery nabízejí některé modely jiných značek (například DREAME). Nechám tedy na každém, aby si zvolil, zda mu nepřítomnost kamery vyhovuje.
Ještě k mapování teritoria: každý moderní spotřebič musí dnes mít alespoň jednu sofistikovaně znějící technologii, která jej bude (skutečně či zdánlivě) odlišovat od konkurence. Tady ji máme také: skrývá se pod názvem RoomPlan 3.0, a automaticky rozpoznává jednotlivé místnosti, načež je následně patřičně označí v generované mapě. Což o to, s velkými místnostmi si technologie poradila dobře, ovšem toaletu a koupelnu, které navazují na chodbu, odlišit nedokázala.
Zatočí s vlasy
Zmapováno už máme, pojďme tedy vysávat. Pokud se budeme bavit o základních parametrech, jedním z hlavních je bezesporu sací výkon: konkrétně je to 15 000 pascalů. Byť to není úplně rekordní hodnota, je to číslo velmi slušné, a pro naprostou většinu situací naprosto postačující. Není vždy třeba se hnát za ohromujícími čísly, která jsou často do značné míry jen marketingem.
Sací výkon jako takový se dá jednoduše navolit v aplikaci, a to ve 4 stupních. S tím se samozřejmě pojí i hlučnost a také výdrž akumulátoru. Na jedno nabití zvládne při nejnižším výkonu vysávání fungovat až 5 hodin, při kombinaci vysávání/vytírání je maximem přibližně hodina a půl.
Co je důležité: na hlavním rotačním kartáči při podrobnějším zkoumání naleznete speciální čepele: jedná se o jakýsi nůž, jehož jediným úkolem je rozřezávat vlasy a chlupy, na které robot při své práci narazí. A věřte tomu, že pokud máte domácnost plnou žen a dívek (či domácích zvířátek), tak na ně narazí často… A právě díky tomuto speciálnímu noži se nemusíte trápit jejich namotáváním se na kartáč: prakticky vůbec k tomu totiž nedochází. Vlasy jsou prostě rozstříhány na krátké kousky, které jsou bez problémů vysáty. Za to si vývojáři z Conceptu zaslouží pochvalu. Pod magnetickým horním krytem sice naleznete šikovný miniaturní kartáček s nožíkem právě na zamotané vlasy, ale v reálu jej vlastně potřebovat ani nebudete.
Hlavní kartáč je ještě doplněn bočním rotačním kartáčkem. V balení naleznete dokonce i jeden náhradní.
Unikátní systém vytírání
Další – a neméně důležitou – funkcí, kterou VR4130 od Conceptu disponuje, je vytírání. Ovšem pozor: není to jen nějaké zběžné přejetí tradičními kulatými mopy. Jde o specializovaný systém, který funguje na podobném principu, jaký využívají profesionální myčky podlahových krytin. Jak to tedy funguje?
Klasické rotační podušky tu prostě nenajdete. Místo nich se na spodní části robota nachází něco, co jsem u podobných přístrojů ještě neviděl. Je to jakýsi mopovací pás, který při robotově pohybu rotuje tak, že je velkou částí své plochy neustále v kontaktu s podlahou. A aby ten kontakt byl dostatečně silný (a účinný), o to se stará přítlak o síle 2 newtonů (což je ekvivalent dvoukilogramové zátěže). Něco podobného jsem viděl u špičkových robotů jiných značek, ovšem tam šlo o jakýsi válec: u VR4130 je však účinná plocha výrazně větší.
A jako to celé funguje? Pás na sebe naváže špínu (jedno, jestli suchou či mokrou), a poté se posunem dostane do speciálního systému dvou oddělených komor. Špinavá voda putuje do odpadní komory, a poté je pás opět navlhčen roztokem z komory čisté. Tím se vlastně mop „za chodu“ pere, a zároveň je zaručeno, že do kontaktu s podlahou přijde opět jen čistá plocha mopovacího pásu. Důmyslné.
V balení navíc naleznete hned 2 mopovací pásy. První je klasický, určený na tvrdé podlahy, a druhý – s voděodolnou částí – využijete ve chvíli, kdy máte na podlahách také nějaké koberce. Robot je totiž dokáže detekovat, takže při najetí na koberec posune pás suchou částí dolů. Koberec tedy vůbec nepřijde do styku s mokrým mopem, a dojte tedy jen k jeho vysátí, nikoliv navlhčení. Jakmile robot přejede z koberce zpět na vinyl (nebo dlažbu), pás se pootočí a vytírání pokračuje.
Jaký je výsledek? Oproti levnějším modelům s rotačními mopy je výsledek výrazně lepší. I zašlá odolná špína jde dolů. Ten rozdíl určitě poznáte.
Multifunkce
Nejpozději po dokončení práce se robot vrací do své multifunkční domácí základny. A když říkám multifunkční, tak nepřeháním.
VR4130 totiž při dokování automaticky vyprázdní interní prachovou nádržku do sáčku na prach, který je uložen v horní části základny. Odpadá tedy otravná nutnost po každém vysávání robota pracně rozdělávat a nádobu vyprazdňovat. Sáček na prach má totiž výrazně větší kapacitu, a vyměňuje se velmi snadno.
Kromě toho jsou v horní části ještě dvě nádoby, každá o objemu 3,5 litru. První z nich naplníte čistou vodou, a z ní robot postupně doplňuje vodu potřebnou pro mytí podlahy a čištění mopu. Do druhé z nich se naopak průběžně přečerpává voda špinavá, kterou během své mise robot vyprodukuje. Až se nádoba naplní, dostanete upozornění v mobilní aplikaci Concept Home.
Základna má ještě v horní části malou sekci, do které se zasune nádobka s čistícím prostředkem. Ten se průběžně automaticky přidává do používané vody, a vystačí až na 60 dávek. Používat jej nemusíte – v tom případě robot vytírá čistou vodou.
Concept VR4130 má v názvu uvedeno „2 v 1“, ale nebál bych se ani označení „3 v 1“: základna má totiž ještě jednu (důležitou) funkci, a to je samočištění. Dokáže vyčistit spodní část základny, na které robot parkuje, ale umí ještě i něco jiného: po dokončení úklidu totiž nejprve čistou vodou důkladně propere mopovací pás, a poté jej ještě suší pomocí horkého vzduchu.
Občasné chyby trochu kazí dojem
Jak vše probíhalo v praxi? Robot skutečně plní to, co slibuje: uklízí na skutečně vysoké úrovni. Je také možno poměrně detailně nastavovat jednotlivé pracovní režimy: jen vysát, jen vytřít, nejprve vysát a pak vytřít, nebo oboje současně.
Také se dá nastavit intenzita čištění, rovněž tak to, zda robot pojede „v esíčkách“, nebo „křížem krážem“. S trajektorií jsem ovšem měl celkem potíž. Ať už jsem zvolil jednu nebo druhou variantu, často mi přišlo, že robot jezdí poměrně chaoticky. Občas se zdržoval více méně v jedné oblasti, a jezdil zmateně tam a zase zpět. Jindy zase bez potíží vjel mezi nohama židlí pod velký jídelní stůl, ale pak dlouhou dobu nemohl najít cestu ven. Nakonec sice unikl, ale kvůli dlouhému hledání cesty už neměl dostatečnou kapacitu na dokončení úklidu. Úlohu tedy přerušil, a vydal se na základnu doplnit chybějící energii. A to je poměrně zdlouhavá operace: nenabíjel se sice do maxima, ale jen na 80 %, nicméně i to trval téměř 3 hodiny. Nemilé, úklid se tím neplánovaně značně protáhl.
Dalším, byť menším, zádrhelem bylo to, že robot najednou zahlásil, že je mop zaseknutý. Prohlédl jsem jej, ale žádný problém jsem nenalezl. Dal jsem mu tedy pokyn k pokračování a jelo se dál. Po nějaké chvíli se to ovšem opakovalo. Pak už jsem robota ani nezkoumal a rovnou jsem jej nechal pokračovat. Zajímavé bylo, že se tento problém vyřešil instalací druhého mopovacího pásu. Netuším, zda šlo o záležitost systémovou, či pouze chybu konkrétního testovaného kusu.
Také mne zarazilo, že už během prvního úklidu robot hlásil, že jsou špinavé senzory, a je třeba je očistit. Naštěstí jejich rychlé přečištění pomohlo, pak už se žádost neopakovala.
Abych ovšem jen nekritizoval: vytírání je skutečně na výborné úrovni, vlastně ani nebylo třeba nastavovat vysokou vlhkost mopu. Kvalita zůstala vysoká, a spotřeba vody se snížila. Tady si VR4130 zaslouží velkou pochvalu.
Rovněž aplikace je velmi intuitivní, příjemným bonusem je to, že je kompletně v češtině. Robot také umí náš jazyk, což pro řadu konkurentů ze zahraničí rozhodně neplatí. A pokud máte chytrou domácnost, nemusíte se omezit jen na fyzická tlačítka či šikovnou mobilní aplikaci: pokyny můžete zadávat hlasem za pomoci asistentů Google Home či Amazon Alexa.
Dojmy? Zkušenosti? Doporučení?
Jak tedy všechny sesbírané dojmy a informace shrnout?
Co mě nadchlo:
- Nemá kameru.
- Práce s koberci.
- Přehledná aplikace.
- Rychlý proces mapování.
- Opravdu skvělá kvalita vytírání.
Co se mi nelíbilo:
- Nemá kameru.
- Nemá LED osvětlení.
- Někdy chaotická trajektorie.
Celkově tedy musím Concept VR4130 hodnotit kladně. Příkladná multifunkční základna, výborné vysávání, a především skvělá funkce vytírání podlahy se zřetelem na koberce. Absence kamery může být pro někoho výhodou, pro jiného naopak – záleží na preferencích.
Kvalitě pochopitelně odpovídá i vyšší cena, která přesahuje hranici 25 000 Kč. Nabídne ovšem nesrovnatelně vyšší kvalitu než výrazně levnější přístroje. Když k tomu ještě připočtete bonusy od výrobce, jako jsou 60 dní na vyzkoušení či sedmiletá záruka na motor, jde o nabídku určitě zajímavou.
Za poskytnutí robotického vysavače a podlahové myčky 2 v 1 Aqua ULTIMATE Laser 3D VR4130 děkuji společnosti Concept.
