HMD odhalilo odolného zástupce Terra M pro firmy
2025-11-21T11:40:35+01:00
• 21. 11. 2025#Ostatní

HMD Terra M | Zdroj: HMD Secure

Nabídku telefonů pro firemní zákazníky se dnes rozhodla podpořit známá firma HMD Global. V následujících měsících na prodejní pulty dorazí nový model nesoucí název Terra M, který najde využití hlavně v náročnějších podmínkách. Nicméně případní zájemci dostanou zařízení se základní výbavou, zvýšenou odolností, jednoduchým vnějším zpracováním a také kompaktními rozměry.

Spolehlivost hraje prim

Novinka si vysloužila dotykový displej o velikosti 2,8 palce, který lze ovládat i v rukavicích. Nechybí jak SOS tlačítko, tak ani klávesa Push to Talk s možností dalšího přizpůsobení. Nasazený čipset Dragonwing QCM229 od Qualcommu přináší podporu 4G sítí včetně VoLTE, eSIM, dual-SIM, VoWiFi nebo režim hotspotu. Bateriový článek s kapacitou 2 510 mAh vydrží až 10 dnů v pohotovostním režimu.

HMD Terra M | Zdroj: HMD Secure

Z certifikací odolnosti splňuje nároky na IP68, IP69K, MIL-STD-810H. Pro snadnější bezdrátovou komunikaci je připravena technologie NFC. Vhod také přijde výkonný reproduktor. Softwarovou stránku vyřešili vlastním rozhraním, kde naleznete spoustu užitečných aplikací. Navíc výrobce slibuje vydávání čtvrtletních bezpečnostních aktualizací po dobu 5 let.

Vydání má na starost podniková divize HMD Secure, která bližší podrobnosti vydá během prvního čtvrtletí příštího roku. Každopádně k dokoupení bude hromada příslušenství jako nabíjecí kolébka či odolné pouzdro s klipsem.

HMD Terra M | Zdroj: HMD Secure

Zdroje: hmdsecure.com, gsmarena.com, gizmochina.com

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

