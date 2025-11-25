Chrome dostane vertikální zobrazení karet (tabů)

Zdroj: Dotekomanie.cz
Chrome sice patří mezi ty rozšířenější webové prohlížeče, ale co se týče samotného vzhledu, není moc pokrokový. Ostatně stačí připomenout, že mobilní verze až po několika letech dostala možnost přesunout adresní řádek do spodní části obrazovky. Nyní se ale asi konečně dočkáme jedné podstatnější změny u verze pro počítače.
Karty nalevo
Google dělal změny u karet již před tím, samozřejmě myslíme možnosti seskupování. Mnozí si tuto funkci zamilovali a používají ji. Stále se ale karty zobrazují nahoře, což částečně omezuje přehlednost. Jak se ale ukazuje, možná si karty najdou své umístění na levé straně samotné aplikace.
Zatím se podařilo tuto novinku zachytit v Chrome Canary, tedy v testovací verzi. Jak můžete vidět níže, nabídne se možnost minimalizace této sekce, vyhledávání a zřejmě i změna zobrazení. Bohužel není tato číst hotová a ještě chybí například zvýraznění aktuálně otevřené, případně nějaká práce se skupinami karet.
Právě v tomto režimu by se nabízelo lepší zobrazení seskupování karet, možná by to bylo i praktičtější. Jak známe Google, tak asi se bude ve výsledku jednat o možnost. Nemyslíme si, že by došlo k přepnutí na nový vzhled pro všechny. Otázkou je, kdy bude vše dokončeno. To zatím nevíme.
Zdroje: x.com, androidpolice.com
