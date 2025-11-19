Pixely 10 pokračují v masivních slevách, cena spadla už o pět tisíc

Google Pixel 10 a Pixel 10 Pro opět zlevňují, ceny spadly o další tisícovku. Oproti minulému měsíci tak teď na všech vlajkovkách Googlu ušetříte 5 tisíc korun. Speciálně u Mobil Pohotovosti dostanete ke všem Pixelům navíc ještě prodlouženou záruku na 3 roky zcela zdarma.
Pixel 10 teď po dodatečné slevě vychází jen na 17 990 Kč (běžně 22 990 Kč). Na vybavenější Pixel 10 Pro také padla dodatečný sleva a je k mání už za 22 990 Kč (běžně 27 990 Kč). Jde přitom o plnohodnotnou vlajkovku s tím nejlepším 50Mpx fotoaparátem s až 100násobným profesionálním zoomem, špičkovým 120Hz Super Actua displejem, magnetickým bezdrátovým nabíjením Pixelsnap, 7letou podporou a hlavně s těmi nejpokročilejšími AI funkcemi.
Aktuální ceny po slevě:
- Pixel 10 za 17 990 Kč (běžně 22 990 Kč)
- Pixel 10 Pro za 22 990 Kč (běžně 27 990 Kč)
- Pixel 10 Pro XL od 27 990 Kč (běžně 33 090 Kč)
U Mobil Pohotovosti, která se letos stala novým autorizovaným prodejcem Google, dostanete ke všem Pixelům 10 prodlouženou 3letou záruku zdarma.
Pixel 10 za polovinu ceny
Na mp.cz si ale také můžete Pixel 10 pronajmout, a to jen za 379 Kč měsíčně. Pronájem je na dva roky a za celou dobu vás tak telefon vyjde na pouhých 9 096 Kč, tedy jen na polovinu aktuální ceny. Skvěle vychází i Pixel 10 Pro, za který v rámci pronájmu dáte jen 469 Kč měsíčně, tedy ve výsledku pouhých 11 256 Kč, což je opět jen polovina aktuální ceny.
Pronájem představuje vůbec nejlevnější způsob, jak si Google Pixel pořídit – zaplatíte jen to, co telefon za dva roky ztratí na hodnotě. Nízká cena ale není jedinou výhodou. Po celou dobu pronájmu je telefon krytý zárukou, v ceně jsou záruční opravy a v případě reklamace vám Mobil Pohotovost zapůjčí náhradní telefon zdarma. Po dvou letech smartphone jednoduše vrátíte (s běžným opotřebením se počítá) a vezmete si nový model. Nemusíte se tak starat o prodej a hledání kupce.
Měsíční ceny pronájmu:
- Pixel 10 za 379 Kč
- Pixel 10 Pro za 469 Kč
- Pixel 10 Pro XL za 549 Kč
