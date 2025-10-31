WhatsApp vylepšuje šifrování záloh, nasazuje modernější technologii

Zdroj: Dotekamanie.cz
Komunikační služba WhatsApp každou chvíli připravuje nějakou novinku, sem tam se stane, že dojde k zavedení nové funkce bez nějakého většího ohlášení. Dnes zde ale máme vylepšené zabezpečení o nejnovější technologii.
Přístupové klíče
WhatsApp se chlubí, že jako první přišel s koncovým šifrováním záloh. Aktuálně se nabízí dvě možnosti. První je založena na vlastním hesle, druhá pak na speciálním 64místném šifrovacím klíči. U obou je tak trochu problém. Pakliže klíč nebo heslo zapomenete, nikdo se nedostane k zálohám, ani WhatsApp. Naštěstí zde máme novinku v podobě přístupového klíče.
Tato technologie posouvá úroveň zabezpečení trochu dále. Ve své podstatě nebudete znát samotné heslo nebo klíč. Tato část je uložena na konkrétním zařízení. Pakliže chcete použít přístupový klíč, tak stačí použít otisk prstu, sken obličeje nebo kód zámku displeje. Systém pak poskytne přístupový klíč a dojde zašifrování nebo dešifrování.
Vzhledem k tomu, že jsou šifrovací klíče již nyní synchronizovány mezi zařízeními, tak ho lze použít i na novém zařízení. Výhodou je, že neznáte přístupový klíč, a to ani WhatsApp ani Google. Je tak velmi málo pravděpodobné, že by se k zálohám někdo dostal.
