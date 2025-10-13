Blackview XPLORE 2 Projector: první odolný 5G smartphone s projektorem a 3.2K AMOLED displejem právě v prodeji! KOMERČNÍ ČLÁNEK

Blackview XPLORE 2 Projector: první odolný 5G smartphone s projektorem a 3.2K AMOLED displejem právě v prodeji!
2025-10-13T17:30:56+02:00
• 13. 10. 2025#Android #Smartphony

Společnost Blackview přichází po 13 letech vývoje s revoluční novinkou – XPLORE 2 Projector, prvním odolným chytrým telefonem na světě s vestavěným vysoce přesným projektorem. Tento model spojuje špičkový výkon, extrémní odolnost a inovace pro náročné uživatele v terénu, na cestách nebo v náročných podmínkách.

Blackview XPLORE 2 Projector

XPLORE 2 je vybaven projekční jednotkou se 120 FPS a jasem 100 lumenů, která umožňuje promítat až 100palcový obraz s ostrým vykreslením i v omezených prostorách. Poměr projekce 1,13:1 a precizní ostřící kolečko zajišťují ostrý obraz v každé situaci.

6gpRNglQ 1600x900x

Baterie 20 000 mAh vydrží až 13 hodin nepřetržitého promítání, o stabilitu se stará chlazení 14 000 ot./min a synchronizovaný Smart-K Box reproduktor nabízí čistý zvuk pro skupinové prezentace, kempování nebo nouzové situace.

Maximální odolnost: Vojenský standard MIL-STD-810H

Telefon splňuje certifikace IP68/IP69K, MIL-STD-810H a přežije pád z 6 metrů, ponoření do vody na 2 metry nebo zatížení 500 kg. Tělo z hliníkovo-titanové slitiny, Gorilla Glass 5 a odolnost vůči teplotám od –20 °C do +60 °C dělají z XPLORE 2 ideální nástroj do nehostinného prostředí.

f8Lktpiw 1280x949x

Nechybí infra ovládání a dvě 467lm kempovací svítilny pro maximální bezpečnost a pohodlí.

Nejlepší displej mezi odolnými telefony: 3.2K HDR AMOLED

Displej o velikosti 6,73″ nabízí rozlišení 3.2K, jas až 2600 nitů, 68,7 miliardy barev, a 120Hz adaptivní LTPO obnovovací frekvenci, která šetří energii.

Hm3DlZnA 1600x900x

TÜV SÜD certifikace, 1920Hz PWM stmívání a vysoká hustota pixelů (521 PPI) chrání zrak i při dlouhém používání na přímém slunci.

Špičkový fotoaparát: Tři senzory a 4K HDR10+ video

Hlavní fotoaparát 50MP Samsung® ISOCELL GN9 podporuje OIS a EIS stabilizaci, doplňuje ho 20MP noční kamera Sony® a 50MP selfie kamera.

fKzu4NfQ 1280x949x

Zaznamenávejte 4K HDR10+ videa při 60 FPS, ultra HDR snímky a využijte AI detekci pohybu pro perfektní záběry za každého světla.

Extrémní výkon: 48 GB RAM, 1 TB úložiště, 5G a Wi-Fi 6E

Telefon pohání čipset MediaTek Dimensity 8300 (4nm) s výsledkem 1,33 milionu bodů v AnTuTu. Kombinace 16 GB fyzické RAM + 32 GB rozšíření (LPDDR5X) a úložiště 1 TB UFS 4.0 umožňuje plynulé multitaskingové operace.

TXuW7dHw 1280x949x

Wi-Fi 6E, eSIM a duální GPS zajišťují maximální konektivitu kdekoliv na světě.

Největší baterie mezi odolnými telefony: 20 000 mAh

Díky kapacitě 20 000 mAh vydrží telefon až 36 hodin intenzivního používání nebo 75 dní v pohotovosti.

vV9UZBXg 1600x900x

120W rychlé nabíjení dodá 50 % kapacity za pouhých 39 minut a podpora 10W reverzního nabíjení umožní dobít i další zařízení.

Chytrý systém DokeOS 4.2 a Doke AI asistent

XPLORE 2 běží na systému DokeOS 4.2 (Android 15) s integrovaným Doke AI asistentem, který podporuje hlasové ovládání, kreativní aplikace pro úpravu videí, obrázků a hudby.

1zql2t8A 1600x900x

Nechybí nástroje jako Focus Mode, Cold Room nebo EasyShare pro větší produktivitu a soukromí.

Další výhody

  • eSIM podpora pro globální připojení bez fyzické SIM karty
  • Navigace přes GPS, GLONASS, BeiDou a Galileo s přesností na 1 metr
  • 24/7 zákaznická podpora, horká linka a servisní centra pro bezproblémový servis

Cena a dostupnost

  • Akční nabídka platí od 8. do 22. října 2025
  • Původní cena: 779.99, akční cena: 599.99 – přibližně 12 600 Kč

S promo kódem: JQRBB3YMRJTB získáte dalších 50 USD slevu, tedy výsledná cena jen 549.99 USD – cca 11 600 Kč. Uvedené ceny v Kč jsou orientační a nezahrnují případné clo, DPH či poštovné.

Už vám volali kyberšmejdi? AI babička jde s nimi do souboje 😈

💡ANKETA: Kterou aplikaci používáte nejčastěji pro videohovory?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

