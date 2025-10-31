WELOCK: novinka ToucA51 Pro přináší skvělé funkce i skvělou cenu

Zdroj: WELOCK
Renomovaný výrobce chytrých zámků, společnost WELOCK, přináší předvánoční novinku. A nutno říci, že velmi zajímavou: nový model s názvem WELOCK Smart Lock ToucA51 Pro Smart Cylinder. Co tedy přináší užitečného?
V hlavní roli flexibilita a pohodlí
Určitě se shodneme, že v životě se hodí mít na výběr. A přesně tento přístup zvolili inženýři z WELOCKu u této žhavé novinky. Ta přináší hned 7 možností odemykání:
- Otisk prstu
- Číselný kód
- RFID karta
- Mobilní aplikace
- USB-C záložní odemykání
- Hlasové ovládání přes WIFIBOX3
- Dočasné heslo
Odemykání pomocí otisku prstu je velmi pohodlné a intuitivní. Je tomu tak díky špičkovému senzoru, který (s pomocí umělé inteligence) dokáže rozpoznat správný otisk za pouhé 0,3 sekundy. Čtečka také používá maximálně bezpečnou AES šifrovanou komunikaci.
Velkou devizou modelu ToucA51 Pro je to, že kromě čtečky má také numerickou klávesnici. Ta slouží k zadávání číselných kódů, a to jak trvalých, tak časově omezených. Výhodou je také vestavěná ochrana proti nežádoucím slídivým očím, které by se snažily odkoukat správný kód.
RFID karta (je součástí balení) je skvělá v tom, že je miniaturní, a zároveň naprosto spolehlivě slouží jako správný klíč ke dveřím. Podobně jako u čtečky otisků prstů je její fungování skutečně bleskurychlé.
Velmi podobně – a také tak pohodlně a rychle – funguje odemykání a zamykání s pomocí mobilní aplikace. Vzpomeňte si, kdy jste naposledy opustili domov bez mobilního telefonu, a máte odpověď na velkou popularitu, kterému se tento způsob odemykání těší.
Ptáte se, co se stane, když se baterie v zámku vybijí? V první řadě by k tomu vůbec nemělo dojít. 3 AAA články garantují při běžném používání až 12 měsíců životnosti, a zámek vás také opakovaně a s velkým předstihem upozorňuje na blížící se potřebu výměny baterií. Ale i kdybyste nedbali a baterie se skutečně vybily, řešením je záložní odemykání pomocí powerbanky připojené k USB-C konektoru chytrého zámku.
Hlasové ovládání je skutečně návykovou záležitostí. Stačí si pořídit chytrý hub WIFIBOX3, který také vyrábí a dodává WELOCK, a pak už s pomocí asistentů Alexa nebo Home Assistant můžete váš zámek ovládat pouhým hlasem. Ovládat je možné i užitečné automatizace, které vám ještě více usnadní život.
Možná si vybavíte, že hodně široké možnosti odemykání měl i letos představený model ToucA51. Novinka s přídomkem Pro k nim přidává ještě možnost dočasného hesla. To značí, že přímo z mobilní aplikace můžete generovat hesla s dočasnou platností. Jestli vám to okamžitě evokuje možnosti použití u krátkodobých pronájmů Airbnb nebo návštěv, tak uvažujete naprosto správně. Výborně se hodí i do kancelářských prostor – i tam se nyní obejdete bez tradičních klíčů, a přitom máte vše v bezpečí pod zámkem.
Instalace nemůže být snadnější
Co je důležité: chytrý zámek WELOCK ToucA51 Pro je opravdu snadné nainstalovat. Žádné vrtání, žádné připojování kabelů, postačí obyčejný šroubovák. Sedí do dveří s běžnou EURO cylindrickou vložkou. Díky flexibilnímu provedení se skvěle přizpůsobí dveřím o tloušťce 70 až 115 milimetrů. A je lhostejné, zda jde o dveře interiérové či vstupní: díky certifikaci IP65 odolává i nepříznivému počasí, a zvládá bez problémů venkovní teploty v rozmezí -25 až +60 stupňů Celsia.
Praktické příslušenství a doplňky pro vaši domácnost
Chytrý zámek samotný je skvělým pomocníkem, ale jeho užitečnost můžete ještě zvýšit pořízením praktických doplňků. V první řadě je třeba zmínit Wi-Fi hub pro dálkové ovládání s názvem WIFIBOX3. Tento kompaktní bridge povyšuje už tak výborné schopnosti chytrého zámku, neboť k němu máte přístup skutečně odkudkoliv. Dostanete také upozornění o příchodech i odchodech přímo na váš mobilní telefon, takže máte perfektní přehled. A třešničkou na dortu je pak zmíněná možnost pohodlného hlasového ovládání.
Váš chytrý ekosystém můžete ještě dále doplnit chytrým okenním a dveřním senzorem. Ten funguje na bázi technologie Bluetooth, pochopitelně skvěle spolupracuje i s WIFIBOX3. Senzory vás upozorní v případě otevření o zavření okna či dveří, a také si můžete kdykoliv na dálku ověřit jejich stav. Je to snazší a mnohem pohodlnější než se neustále vracet domů, abyste zkontrolovali správné uzamčení domácnosti.
Bonusem je skvělá cena
Právě v těchto dnech je tu možnost získat tento nejmodernější a nejlépe vybavený chytrý zámek za zaváděcí cenu. Přímo na stránkách výrobce máte totiž možnost využít speciální slevový kód „VD40“, který vám garantuje slevu 993 Kč. Může tedy být váš jen za lákavých 3.949 Kč. A pozor: cena je včetně dopravy a dvouleté záruky. Distribuce probíhá přímo z evropských skladů, takže dodávka až k vašim dveřím je spolehlivá a rychlá.
Nejnovější chytrý zámek WELOCK Smart Lock ToucA51 Pro si objednáte ZDE.
