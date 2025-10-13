Luxusní Samsung W26 není jen o zlatém akcentu

Luxusní Samsung W26 není jen o zlatém akcentu
2025-10-13T22:00:18+02:00
• 13. 10. 2025#Android #Smartphony

Samsung W26 | Zdroj: Samsung

Společnost Samsung si pro asijské zákazníky připravila každoroční přírůstek v prémiovějším hávu. Ten přímo vychází ze skládacího modelu Galaxy Z Fold7. Mobilní novinka nese označení W26. Kromě opravdu několika důležitých změn uvnitř jsou všechny úpravy zřejmé už na první pohled. Nicméně telefon jako vždy půjde pořídit pouze v Číně.

Pro fajnšmekry

Samsung W26 se po vnitřní stránce dočkal podpory satelitního systému Tiantong. Přes něj lze telefonovat a zasílat zprávy v místech se špatným či žádným signálem. Dále jihokorejský gigant připravil pouze dvě paměťové konfigurace (16 GB + 512 GB, 16 GB + 1 TB) nebo dvě barevné varianty – černou, červenou. V obou případech se zlatými doplňky. Následně již kompletně vše sdílí s výše zmiňovanou předlohou.

samsung w26 2 1600x864x

Samsung W26 | Zdroj: Samsung

Případní zájemci dostanou prodejní balení s velmi bohatým obsahem. Vedle standardního USB-C kabelu či 25W nabíječky je ještě přibalen ochranný obal vyrobený z Kevlaru a dárková karta s nabitým kreditem po přepočtu v hodnotě 3 000 Kč. V současné době běží systém předobjednávek na stránkách výrobce, případně u místního operátora China Telecom.

Nižší konfiguraci můžete momentálně pořídit za cca 50 267 Kč, zatímco náročnější uživatelé mohou volit vyšší verzi za cenu zhruba 56 181 Kč.

samsung w26 1 1600x864x

Samsung W26 | Zdroj: Samsung

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com, samsung.com.cn

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

