OpenAI povolí od prosince erotický obsah v ChatGPT pro dospělé uživatele
2025-10-16T13:29:14+02:00
• 16. 10. 2025#Android #iOS

Zdroj: futurumgroup

OpenAI se chystá otevřít ChatGPT novým vodám obshau včetně toho erotického. Od prosince budou ověřeným dospělým uživatelům dostupné funkce, které byly dosud zakázané. Oznámil to generální ředitel Sam Altman, který zároveň zdůraznil nový přístup společnosti: „Dospělé budeme brát jako dospělé.“

ChatGPT se otevře obsahu pro dospělé

Toto rozhodnutí přichází po zavedení robustních rodičovských kontrol a automatické detekce věku, které OpenAI nasadilo již v září. Cílem je jasně oddělit dětské a dospělé uživatele, a tím umožnit větší svobodu těm, kteří jsou starší 18 let. „V prosinci, s plně zavedeným věkovým ověřováním, povolíme další věci, například erotiku pro ověřené dospělé,“ uvedl Altman. Zatímco někteří uživatelé si již nyní dokážou pomocí různých „promptů“ vynutit konverzace s nevhodným obsahem, prosincová změna bude prvním oficiálním povolením těchto scénářů.

Vývoj reflektuje i nové zásady pro vývojáře

Signály o přístupu k dospělému obsahu byly patrné už během vývojářské konference DevDay 2025. OpenAI tehdy zveřejnilo nové zásady pro vývojáře aplikací v ekosystému ChatGPT, kde mimo jiné stálo: „Podpora pro obsah pro dospělé (18+) bude zavedena, jakmile bude k dispozici odpovídající věkové ověřování a kontrolní mechanismy.“

To znamená, že nejen nativní ChatGPT, ale i aplikace třetích stran napojené na jeho modely budou moci od prosince poskytovat dospělým uživatelům obsah s erotickým či jiným charakterem spadajícího do tzv. „NSFW“ (Not Safe For Work) obsahu, pokud budou splněna příslušná pravidla.

Rovnováha mezi svobodou a bezpečností

Změny přicházejí v době, kdy se OpenAI snaží vyrovnat se s vážnými otázkami dopadu své technologie na duševní zdraví. Jedním z nejdiskutovanějších případů byl tragický příběh 16letého Adama Rainea, který údajně využil ChatGPT při plánování vlastní sebevraždy.

FILE PHOTO: Illustration shows ChatGPT logo

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic

V reakci na takové případy společnost upravila chování modelu GPT-5 a snížila jeho „podbízivé“ tendence. Došlo také k implementaci systémových notifikací, které uživatelům připomínají, že je čas udělat si přestávku. Přestože efekt těchto opatření je obtížné objektivně změřit, OpenAI zjevně věří, že zavedení věkového omezení umožňuje platformě poskytnout širší paletu funkcí při zachování odpovědnosti.

Rozhodnutí „zacházet s dospělými jako s dospělými“ odráží posun v přístupu technologické společnosti. OpenAI tím nejen reaguje na poptávku části uživatelské základny, ale zároveň se snaží předefinovat hranice mezi svobodou, bezpečností a odpovědností v kontextu umělé inteligence.

Otevření cesty k erotickému obsahu může pro některé působit kontroverzně, ale z hlediska vývoje AI platforem jde o další krok směrem k personalizovanému, autentickému a transparentnímu přístupu ke komunikaci s umělou inteligencí.

Zdroj: engadget.com

