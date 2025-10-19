Huawei Nova Flip S je levnější nástupce, ale změn je málo

Zdroj: Huawei

Minulý rok společnost Huawei představila ohebné véčko v rámci série Nova. Po více než jednom roce zde máme pokračování, které je ještě levnější. Novinka se jmenuje Huawei Nova Flip S.

Bez změny?

Většinou po jednom roce dojde k uvedení nového modelu, který nese nějaké změny, byť jen ve specifikacích, ale jak se snažíme jakkoliv, tak u novinky Huawei Nova Flip S nevidíme změny ve specifikacích nebo v designu. Vypadá to jako identický mobil, jen s jiným názvem.

800 800 CAB60DCB28866485F8B24B787F00E283 800x800x 800 800 9E91E5EB7EFA14F00955D5D072179975 800x800x

Zdroj: Huawei

Základní specifikace jsou stejné a odhadujeme, že byl použit stejný procesor Kirin 8000, ale vzhledem k tomu, že Huawei neuvádí většinou použití procesory, tak je to jen náš odhad. Jediný rozdíl je v nabízených variantách je to, že Huawei Nova Flip S nemá 1TB verzi. Kromě toho Huawei použil nejnovější verzi svého operačního systému, HarmonyOS 5.1.

Huawei Nova Flip S i tak může některé zaujmout, jelikož jeho cena začíná na 3488 juanech, což je o 1800 juanů méně. V přepočtu novinka vychází na cca 10 200 Kč bez daně a poplatků. V Evropě by se cena mohla pohybovat kolem 13 300 Kč.

Specifikace Huawei Nova Flip S

  • displeje:
    • 6,94 palců, OLED, 2690 x 1136 pixelů, až 120 Hz
    • 2,14 palců, OLED, 480 x 480 pixelů, až 120 Hz
  • procesor: Kirin 8000?
  • úložiště: 256/512 GB
  • HarmonyOS 5.1
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • 8 MPx, ultra širokoúhlý
    • přední – 32 MPx
  • čtečka otisků prstů na boku
  • 5G, Bluetooth 5.2, WiFi 6, GPS (L1 + L5 duální frekvence)/AGPS/GLONASS/Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b čtyři frekvence)/GALILEO (E1 + E5a + Eb5 tři frekvence)/QZSS (L1 + L5 duální frekvence)/NavIC
  • rozměry: 169,77 (87,76) x 75,4 x 6,88 (15,08) mm; 195 gramů
  • baterie: 4400 mAh + 66W

Zdroj: gizmochina.com

