Amazfit T-Rex 3 Pro přichází v kompaktním 44mm formátu

Společnost Amazfit rozšiřuje svoji populární řadu chytrých hodinek T-Rex. Přichází totiž nová 44milimetrová verze modelu 3 Pro, která slibuje stejnou odolnost i funkce v lehčí variantě. Co všechno hodinky umí, jak jsou na tom s odolností a jaká je jejich cena?
T-Rex 3 Pro dostávají 44mm pouzdro
Hodinky T-Rex od společnosti Amazfit jsou známe pro svoji obří nálož funkcí a zejména neskutečnou odolnost. Například Model T-Rex 3 Pro se pak v poslední době těší obří popularitě. Nyní Amazfit přináší jeho kompaktnější a lehčí variantu ve 44milimetrové verzi.
T-Rex 3 Pro v menší 44mm verzi přichází ve dvou barvách, a to Black Gold a Arctic Gold. S rozměry 44,8 x 44,8 x 13,2 mm váží pouze 46,8 gramu, což je o téměř 20 gramů méně než jejich větší sourozenec. Displej se z původní velikosti 1,5palce zmenšil na 1,32 palce, jasnost však stále činí až 3000 nitů. Funkce a odolnost zůstaly zachovány. Rámeček je z titanu, displej je kryt safírovým sklíčkem a hodinky například splňují přísný vojenský standard MIL-STD 810H, vydrží potopení do hloubky až 45 metrů a teploty od -30 ℃ až do 70 ℃.
Samozřejmostí je dvoupásmová GPS, kterou rozhodně ocení všichni sportovci. K dispozici je pak také více než 180 sportovních profilů, Zepp Coach sledující vaši únavu, kondici i stav tréninku, nebo funkce vyhodnocení VO₂ Max, doby regenerace, tréninkový efekt a další. Mezi chytré funkce patří například handsfree volání skrze spárovaný telefon díky integrovanému mikrofonu a reproduktoru a hodinky disponují také řadou senzorů (zrychlení, tlaku vzduchu, okolního světla, geomagnetický senzor, gyroskop).
Potěší také režim Glove Mode, který usnadní ovládání hodinek s nasazenými rukavicemi v chladných zimních měsících. Baterie T-Rex 3 Pro 44mm vydrží na jedno nabití až 17 dní (zde se bohužel kvůli kompaktnosti ubíralo) a jejich česká cena startuje na 9990 korunách.
Google Gboard má novou možnost zadání čísel
