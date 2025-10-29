Amazfit T-Rex 3 Pro přichází v kompaktním 44mm formátu

2025-10-29T13:38:17+01:00
• 29. 10. 2025#Příslušenství

Zdroj: Techreviewer

Společnost Amazfit rozšiřuje svoji populární řadu chytrých hodinek T-Rex. Přichází totiž nová 44milimetrová verze modelu 3 Pro, která slibuje stejnou odolnost i funkce v lehčí variantě. Co všechno hodinky umí, jak jsou na tom s odolností a jaká je jejich cena?

T-Rex 3 Pro dostávají 44mm pouzdro

Hodinky T-Rex od společnosti Amazfit jsou známe pro svoji obří nálož funkcí a zejména neskutečnou odolnost. Například Model T-Rex 3 Pro se pak v poslední době těší obří popularitě. Nyní Amazfit přináší jeho kompaktnější a lehčí variantu ve 44milimetrové verzi.

T-Rex 3 Pro v menší 44mm verzi přichází ve dvou barvách, a to Black Gold a Arctic Gold. S rozměry 44,8 x 44,8 x 13,2 mm váží pouze 46,8 gramu, což je o téměř 20 gramů méně než jejich větší sourozenec. Displej se z původní velikosti 1,5palce zmenšil na 1,32 palce, jasnost však stále činí až 3000 nitů. Funkce a odolnost zůstaly zachovány. Rámeček je z titanu, displej je kryt safírovým sklíčkem a hodinky například splňují přísný vojenský standard MIL-STD 810H, vydrží potopení do hloubky až 45 metrů a teploty od -30 ℃ až do 70 ℃.

Amazfit T Rex 3 Pro 44mm Apps 1024x768 1024x768x

Zdroj: Tech for Travel

Samozřejmostí je dvoupásmová GPS, kterou rozhodně ocení všichni sportovci. K dispozici je pak také více než 180 sportovních profilů, Zepp Coach sledující vaši únavu, kondici i stav tréninku, nebo funkce vyhodnocení VO₂ Max, doby regenerace, tréninkový efekt a další. Mezi chytré funkce patří například handsfree volání skrze spárovaný telefon díky integrovanému mikrofonu a reproduktoru a hodinky disponují také řadou senzorů (zrychlení, tlaku vzduchu, okolního světla, geomagnetický senzor, gyroskop).

Potěší také režim Glove Mode, který usnadní ovládání hodinek s nasazenými rukavicemi v chladných zimních měsících. Baterie T-Rex 3 Pro 44mm vydrží na jedno nabití až 17 dní (zde se bohužel kvůli kompaktnosti ubíralo) a jejich česká cena startuje na 9990 korunách.

Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com

