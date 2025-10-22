Nový 14“ MacBook Pro v prodeji. Je výkonnější, levnější a má neuvěřitelnou výdrž KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nový 14“ MacBook Pro v prodeji. Je výkonnější, levnější a má neuvěřitelnou výdrž
2025-10-22T21:00:21+02:00
22. 10. 2025#macOS

V Česku se dnes začal prodávat nový MacBook Pro a iPad Pro s čipem M5. U Mobil Pohotovosti je nový 14“ MacBook Pro skladem ve všech variantách, a navíc s možností získat při jeho nákupu bonus 2 500 Kč, díky kterému ho pořídíte výrazně výhodněji

Nový 14“ MacBook Pro je díky čipu M5 výrazně rychlejší zejména při práci s AI – nabízí až 3,5× vyšší výkon oproti modelu s čipem M4 a až 6× více ve srovnání s první generací M1. Nový čip M5 je také znatelně úspornější, tudíž výdrž 14palcového MacBooku Pro poskočila až na 24 hodin, takže zvládnete i ty nejnáročnější pracovní dny bez nutnosti nabíjení. Nejen multimediální tvůrci pak ocení také až dvakrát rychlejší SSD oproti předchozí generaci.

Nová generace je také meziročně cenově výhodnější – 14“ MacBook Pro s novým čipem M5 začíná na 45 990 Kč. U Mobil Pohotovosti můžete navíc novinku pořídit ještě o 2 500 Kč výhodněji díky bonusu k výkupu. Stačí vyměnit svůj stávající MacBook za nový MacBook Pro a bonus se přičte k výkupní ceně.



V prodeji je ode dneška také nový iPad Pro, který je také díky čipu M5 výrazně výkonnější v oblasti umělé inteligence, ale i při práci s grafikou. Kromě vyššího výkonu dostal nový iPad Pro rychlejší paměť a jednotné úložiště s dvojnásobnou rychlostí čtení i zápisu. Nový čip N1 pak přináší podporu Wi-Fi 7 i Bluetooth 6, zatímco Cellular modely využívají modem C1X s o 50 % rychlejším přenosem dat a nižší spotřebou energie. K tomu ještě nový iPad Pro nyní podporuje obnovovací frekvenci až 120 Hz u externích displejů.

Nový iPad Pro přichází ve dvou velikostech – 11“ a 13“ – a jak už je zvykem, tak také ve verzích WiFi a Wi-Fi + Cellular. Cena iPadu Pro začíná na 26 990 Kč a dostupný je ve stříbrné nebo vesmírně černé variantě a dává vám na výběr ze čtyř kapacit uložiště od 256GB až do 2TB.

Chtěli nám zrušit Facebook! Podcast o AI, sluchátkách a autech

💡ANKETA: Jak často nabíjíte svůj telefon?

Nahrávání ... Nahrávání ...



