Apple Vision Pro dostávájí upgrade

Cupertinská společnost oznámila vylepšenou verzi svého vlajkového headsetu Vision Pro. Ten bude nově pohánět čip M5. Co všechno je nové, jaká bude jejich cena a ve kterých zemích budou k dostání?
M5 čip i nový pásek
Apple představil vylepšené Apple Vision Pro vybavené nejnovějším M5 čipem, který má údajně disponovat až čtyřnásobným GPU AI výkonem ve srovnání s předchozí generací.
Nové Vison Pro tak díky většímu výpočetnímu výkonu poskytnou uživatelům až o 10 % vyšší počet pixelů, které zajistí ostřejší text i detaily. Díky masivnímu navýšení výkonu rovněž narostla i obnovovací frekvence displejů brýlí, a to až na 120 Hz. Významně se tak sníží například rozmazání pohybu při pohledu na okolí.
Důležitou novinkou je však i nový pásek „Dual Knit Band“, který zajistí větší pohodlnost, na kterou si uživatelé Vison Pro dlouho stěžovali. Je měkký, polstrovaný a mimo komfort nabídne i lepši ventilaci a větší pružnost. Velmi pozitivní zprávou je také to, že je kompatibilní s předchozí generací headsetu a koupit jde samostatně za 99 dolarů (cca 2000 korun).
Apple také hovoří o lepší výdrži baterie, údajně až o 30 minut, díky větší úspornosti nového M5 čipu. Zbylé specifikace Vision Pro ale zůstávají naprosto totožné.
Nový headset je již nyní k předobjednání ve Spojených státech, Austrálii, Kanadě, Číně, Hong Kongu, Francii, Německu, Japonsku, Singapuru, Spojených arabských emirátech a Velké Británii. Brzy pak dorazí také na Taiwan a do Jižní Koreji. Cena pro USA nyní startuje na částce 3499 dolarů, tedy v přepočtu asi 73 tisíc korun. Vision Pro tak nadále zůstávají pouze velmi prémiovým produktem.
