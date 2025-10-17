Apple Vision Pro dostávájí upgrade

Apple Vision Pro dostávájí upgrade
2025-10-17T11:40:29+02:00
• 17. 10. 2025#Ostatní

Zdroj: Apple

Cupertinská společnost oznámila vylepšenou verzi svého vlajkového headsetu Vision Pro. Ten bude nově pohánět čip M5. Co všechno je nové, jaká bude jejich cena a ve kterých zemích budou k dostání?

M5 čip i nový pásek

Apple představil vylepšené Apple Vision Pro vybavené nejnovějším M5 čipem, který má údajně disponovat až čtyřnásobným GPU AI výkonem ve srovnání s předchozí generací.

Nové Vison Pro tak díky většímu výpočetnímu výkonu poskytnou uživatelům až o 10 % vyšší počet pixelů, které zajistí ostřejší text i detaily. Díky masivnímu navýšení výkonu rovněž narostla i obnovovací frekvence displejů brýlí, a to až na 120 Hz. Významně se tak sníží například rozmazání pohybu při pohledu na okolí.

Apple Vision Pro M5 and R1 chips 251015 3725x2053x

Zdroj: Apple

Důležitou novinkou je však i nový pásek „Dual Knit Band“, který zajistí větší pohodlnost, na kterou si uživatelé Vison Pro dlouho stěžovali. Je měkký, polstrovaný a mimo komfort nabídne i lepši ventilaci a větší pružnost. Velmi pozitivní zprávou je také to, že je kompatibilní s předchozí generací headsetu a koupit jde samostatně za 99 dolarů (cca 2000 korun).

Apple také hovoří o lepší výdrži baterie, údajně až o 30 minut, díky větší úspornosti nového M5 čipu. Zbylé specifikace Vision Pro ale zůstávají naprosto totožné.

Apple Vision Pro Dual Knit Band 251015 3840x2160x

Zdroj: Apple

Nový headset je již nyní k předobjednání ve Spojených státech, Austrálii, Kanadě, Číně, Hong Kongu, Francii, Německu, Japonsku, Singapuru, Spojených arabských emirátech a Velké Británii. Brzy pak dorazí také na Taiwan a do Jižní Koreji. Cena pro USA nyní startuje na částce 3499 dolarů, tedy v přepočtu asi 73 tisíc korun. Vision Pro tak nadále zůstávají pouze velmi prémiovým produktem.

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Chtěli nám zrušit Facebook! Podcast o AI, sluchátkách a autech

💡ANKETA: Kterou aplikaci používáte nejčastěji pro videohovory?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat