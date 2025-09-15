WhatsApp testuje novou funkci odpovědí ve vláknech pro přehlednější konverzace a další novinky

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp v rámci posledních beta aktualizací představil několik významných vylepšení, která zásadně mění způsob komunikace v chatu. Největší pozornost poutá zavedení odpovědí ve vláknech, které mají usnadnit orientaci v mnohdy nepřehledných skupinových konverzacích. Novinky se týkají jak zařízení s Androidem, tak iOS.
WhatsApp testuje pořádnou porci novinek
Hlavní novinkou je možnost odpovědí ve vláknech, který umožňuje soustředit všechny reakce na konkrétní zprávu do jednoho logického celku. WhatsApp tím reaguje na stále větší složitost konverzací v rámci skupinových chatů, kde se často paralelně řeší několik témat najednou. Nová vlákna jsou dostupná jak v beta verzi aplikace pro Android (2.25.25.7), tak i pro iOS (25.25.10.70). Odpovědi jsou zobrazovány chronologicky a uživatelé mají možnost reagovat buď na poslední zprávu ve vlákně, nebo přímo na konkrétní odpověď uvnitř něj. Díky tomu zůstává kontext jasný i v případě delší výměny názorů. Vlákna se navíc generují lokálně, takže je může vidět i druhá strana, která nemusí mít nejnovější verzi aplikace. Funkce je zatím dostupná pouze pro nové zprávy. Starší konverzace tedy zůstávají v klasickém lineárním zobrazení, ale všechny nové odpovědi budou přehledně seskupeny pod příslušné zprávy.
iOS získává podporu Live Photos i ověření Instagram profilu
V betaverzi 25.24.10.72 pro iOS přichází další důležitá novinka – podpora Live Photos. Uživatelé nyní mohou sdílet fotografie se zvukem i pohybem v plné kvalitě, přičemž aplikace automaticky zajistí kompatibilitu mezi iOS a Androidem prostřednictvím převodu na pohyblivé fotografie (motion photos). Příjemci navíc mají možnost zobrazit obsah jako statický snímek, pokud si to odesílatel přeje. V rámci téhož updatu byla představena i možnost ověřit propojení profilu na Instagramu skrze sekci Accounts Center. Po potvrzení získá odkaz status ověřeného, čímž se zvýší důvěryhodnost profilu a zabrání možnému zneužití identity.
Nové rozvržení GIFů a návrat k modrým fajfkám
Další aktualizace pro iOS s označením 25.24.77 přinesla přepracované rozvržení galerie GIFů. Nový design umožňuje zobrazit o 50 % více animací na jednu řadu, což výrazně zrychluje vyhledávání a procházení oblíbených animací. Optimalizace využití prostoru navíc přispívá k lepšímu uživatelskému komfortu. WhatsApp rovněž reagoval na zpětnou vazbu ohledně zobrazení přečtených zpráv. Dříve zavedené bílé fajfky, které měly vylepšit přístupnost, uživatelé často považovali za méně přehledné. Aplikace se proto vrací ke klasickému schématu – doručené zprávy mají šedé označení, přečtené pak výrazné modré.
Statusy pro blízké přátele a větší kontrola nad soukromím
Beta verze 2.25.25.2 pro Android zároveň odhalila další připravovanou funkci – možnost sdílet statusy pouze s vybranými přáteli. Tato novinka cílí na uživatele, kteří chtějí větší míru soukromí. Správa seznamu blízkých přátel bude zcela privátní a nedojde k žádnému upozornění na přidání či odebrání. Sdílený obsah zůstane chráněný end-to-end šifrováním a doplněný vizuálním indikátorem, který pomůže rozlišit standardní statusy od těch určených jen pro úzký okruh.
Zavedení vláken odpovědí, podpora živých fotografií, ověřené profily a soukromé statusy signalizují, že WhatsApp směřuje k větší přehlednosti, důvěryhodnosti a personalizaci komunikace. Nové funkce jsou zatím ve fázi beta testování, ale zdá se, že by mohly být již brzy dostupné i pro širokou veřejnost.
Zdroj: wabetainfo.com
