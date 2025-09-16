Skutečně neomezená data za 499 Kč a televize na půl roku skoro zdarma KOMERČNÍ ČLÁNEK

Skutečně neomezená data za 499 Kč a televize na půl roku skoro zdarma
2025-09-16T14:30:37+02:00
• 16. 9. 2025#Mobilní operátoři

Éra hlídání spotřebovaných gigabajtů a vysokých účtů za mobilní služby dostává další trhlinu. Na českém trhu je dostupný tarif, který za přívětivou cenu 499 Kč měsíčně nabízí skutečně neomezená data bez FUP limitu, neomezené volání i SMS, a navíc přidává jako bonus televizi na šest měsíců za 1 Kč.

Neomezeně a bez starostí

Jádrem nabídky, která cílí na běžné i náročnější uživatele, jsou plně neomezená data. Ta fungují s konstantní rychlostí 10 Mb/s, což je rychlost naprosto komfortní pro drtivou většinu online aktivit. Bez problémů zvládne plynulé streamování videí v HD kvalitě na platformách jako YouTube či Netflix, poslech hudby, videohovory, prohlížení sociálních sítí i běžnou práci s e-maily a webem. Nejdůležitější je, že rychlost zůstává stejná po celý měsíc, bez ohledu na objem přenesených dat. Součástí tarifu je samozřejmě i neomezené volání a zasílání SMS zpráv do všech sítí v ČR.

Screenshot (19) 947x263x

Mimořádný bonus: Televize na půl roku

Společnost Nejpřipojení.cz se rozhodla svou nabídku odlišit od konkurence velmi štědrým bonusem. K tarifu zákazníci automaticky získají přístup ke službě NejPřipojení TV, a to na celých 6 měsíců za 1 Kč. Tento balíček zahrnuje desítky televizních kanálů, možnost zpětného zhlédnutí a nahrávání pořadů. Službu lze využívat na televizi, počítači, tabletu i mobilním telefonu, což z tarifu vytváří komplexní centrum zábavy.

Nabídka pro každého

Kromě hlavního tarifu za 499 Kč jsou k dispozici i další varianty. Pro uživatele, kterým stačí menší porce dat, je určen tarif za 363 Kč. Dále je zde tarif s neomezeným voláním a SMS s porcí 10 GB dat za 397 Kč.

Pro více informací o tarifech a pro jejich sjednání navštivte webové stránky operátora.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Otestovali jsme Google Pixel 10 a Google Pixel 10 Pro

💡ANKETA: Zaujala vás novinka iPhone Air?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat