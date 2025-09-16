Skutečně neomezená data za 499 Kč a televize na půl roku skoro zdarma

Éra hlídání spotřebovaných gigabajtů a vysokých účtů za mobilní služby dostává další trhlinu. Na českém trhu je dostupný tarif, který za přívětivou cenu 499 Kč měsíčně nabízí skutečně neomezená data bez FUP limitu, neomezené volání i SMS, a navíc přidává jako bonus televizi na šest měsíců za 1 Kč.
Neomezeně a bez starostí
Jádrem nabídky, která cílí na běžné i náročnější uživatele, jsou plně neomezená data. Ta fungují s konstantní rychlostí 10 Mb/s, což je rychlost naprosto komfortní pro drtivou většinu online aktivit. Bez problémů zvládne plynulé streamování videí v HD kvalitě na platformách jako YouTube či Netflix, poslech hudby, videohovory, prohlížení sociálních sítí i běžnou práci s e-maily a webem. Nejdůležitější je, že rychlost zůstává stejná po celý měsíc, bez ohledu na objem přenesených dat. Součástí tarifu je samozřejmě i neomezené volání a zasílání SMS zpráv do všech sítí v ČR.
Mimořádný bonus: Televize na půl roku
Společnost Nejpřipojení.cz se rozhodla svou nabídku odlišit od konkurence velmi štědrým bonusem. K tarifu zákazníci automaticky získají přístup ke službě NejPřipojení TV, a to na celých 6 měsíců za 1 Kč. Tento balíček zahrnuje desítky televizních kanálů, možnost zpětného zhlédnutí a nahrávání pořadů. Službu lze využívat na televizi, počítači, tabletu i mobilním telefonu, což z tarifu vytváří komplexní centrum zábavy.
Nabídka pro každého
Kromě hlavního tarifu za 499 Kč jsou k dispozici i další varianty. Pro uživatele, kterým stačí menší porce dat, je určen tarif za 363 Kč. Dále je zde tarif s neomezeným voláním a SMS s porcí 10 GB dat za 397 Kč.
Pro více informací o tarifech a pro jejich sjednání navštivte webové stránky operátora.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
První únik přibližuje Moto G 2026 a G Play 2026
Vivo Y31 Pro přichází s trochu vylepšenými specifikacemi
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře