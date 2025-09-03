Tesla zveřejnila Master Plan Part 4 – budoucnost na papíře

Tesla zveřejnila Master Plan Part 4 – budoucnost na papíře
2025-09-03T13:37:25+02:00
3. 9. 2025

Zdroj: Tesla

Tesla představila svůj již čtvrtý Master Plan. Ambiciózní dokument navazuje na předchozí plány kalifornské automobilky a posouvá ji k dalšímu vytyčenému cíli. Tesla podle něj už není pouze o autech, ale zejména se chystá stát průkopníkem v oblasti AI, robotiky i udržitelné energie.

Master Plan Part 4 představen

Takzvané „Master Plans“ vytváří Tesla od svého začátku. Ten první z roku 2006 položil základy společnosti jako takové a soustředil se zejména na vůz Roadster. Druhý plán přišel v roce 2016 a portfolio automobilky rozšířil o další vozy, solární střechy i autonomní řízení. V rámci třetího plánu pak Musk hovořil o přechodu k udržitelné energetice.

Nově příchozí čtvrtý plán však jde ještě dál. Jeho cílem je dle kalifornské automobilky „přinést umělou inteligenci do našeho světa“. Sjednotit hardware a software, čímž se urychlí pokrok. Klíčovými prvky nového plánu mají být zejména autonomní vozidla a humanoidní roboti Optimus.

tesla master plan 1499x753x

Zdroj: Electrek

Nová vize má dle Tesly přinést „technologickou renesanci“. Automobilku představuje jako výrobce strojů, který se snaží vytvořit svět bez jakéhokoliv nedostatku (času nebo třeba energie). Některé sliby z předchozích plánů však stále nebyly dokončeny, ať už jde o plně autonomní jízdu či masové nasazení elektrických tahačů Tesla Semi. Kritici tak znovu poukazují na Muskovu tendenci přehánět a dávat nesplnitelné sliby.

Zdroje: tesla.com, electrek.co

