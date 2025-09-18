Mobilní hraní naplno: Posouvá Galaxy S25 FE hraní her na novou úroveň? KOMERČNÍ ČLÁNEK

Mobilní hraní naplno: Posouvá Galaxy S25 FE hraní her na novou úroveň?
2025-09-18T21:00:48+02:00
• 18. 9. 2025#Android #Smartphony

Mobilní hry dnes dokážou konkurovat konzolím a PC hrám – zejména pokud máte zařízení, které zvládá stabilní výkon, rychlé odezvy a umožňuje hrát celé hodiny bez přestávky.  Jak asi víte, společnost Samsung představila nový model Galaxy S25 FE, nejnovější model řady Galaxy S25. Cenově dostupné zařízení s novým uživatelským rozhraním One UI 8 nabízí špičkový výkon.

Pyšní se procesorem Exynos 2400 (4 nm), 6,7palcovým displejem Dynamic AMOLED 2X s adaptivní obnovovací frekvencí 120 Hz, větší odpařovací komorou (+10 %) a baterií s kapacitou 4900 mAh. Zní to jako dobrý základ pro mobilní hraní, ale otázka zní: jak si vede ve skutečnosti?

Nabízíme 5 vlastností, které rozhodnou o hloubce herního zážitku

FPS a stabilita výkonu

Vysoká a stabilní snímková frekvence je nezbytná. Galaxy S25 FE disponuje procesorem Exynos 2400 (4 nm), který zvládne i náročné tituly, aniž by se sekal. Větší odpařovací komora (+10 %) zajišťuje účinnější odvod tepla. Vysoký výkon procesoru a grafiky zajišťuje, že se hry nezastavují a reakce jsou okamžité.

Obraz, který nezklame

Velký 6,7palcový displej Dynamic AMOLED 2X s obnovovací frekvencí 120 Hz a funkcí Vision Booster zajišťuje plynulý obraz a vynikající čitelnost i na přímém slunci. Oceníte to zejména u her, které vyžadují rychlé reakce, ale také u titulů s detailní grafikou, kde vynikají barvy a kontrast.

Baterie, která vydrží

Hraní na cestách nemusí znamenat obavy o výdrž baterie. Ta se svou kapacitou 4 900 mAh zvládne dlouhé herní seance a díky 45W rychlému nabíjení jste zpátky ve hře velmi rychle. I kdyby vám energie došla – za půl hodiny získáte přibližně 65 % kapacity.

Chlazení při delším hraní

Některá zařízení mají tendenci při delším hraní her se zahřívat, jenže Galaxy S25 FE má odpařovací komoru, která je víc než o 10 % větší než u předchozího modelu. Umožňuje účinnější odvod tepla a udržuje zařízení stabilní a to znamená, že ani u náročnějších her se nemusíte o plynulost nebo pohodlí při držení zařízení.

Herní optimalizace

Při hraní často rozhodují detaily. V prostředí One UI 8 najdete Game mode, který dokáže přizpůsobit výkon a zablokovat rušivá oznámení. Zůstává tak nejen rychlá odezva, ale i zážitek z plynulé hry.

GS25FE local 1 1000x563x

Gaming bez kompromisů

Pokud hledáte mobil, který vás nezklame ani u graficky náročných titulů a zároveň nabízí výdrž a spolehlivost, Galaxy S25 FE je správnou volbou. A když kromě skvělého smartphonu hledáte také jedinečný zvuk, doporučujeme Galaxy S25 FE doplnit o nová sluchátka Galaxy Buds3 FE.

Bonus na závěr: AI a možnosti kreativity

Hry představují  v příběhu Galaxy S25 FE jen jednu stránku. Tento model také přináší špičkový fotoaparát s inteligentní technologií ProVisual Engine a 12MP předním fotoaparátem, super HDR videem a režimy redukce šumu, aby barvy zachytil živé a noční snímky jasné. Generativními úpravami dokáže automaticky odstranit rušivé prvky z fotografií i vylepšit pozadí. Potlačení šumu odstraní rušivé prvky z videí, ať už se jedná o hluk okolí, vítr nebo nechtěnou hudbu.

Díky těmto nástrojům umělé inteligence je Galaxy S25 FE nejen skvělým partnerem pro hráče, ale také pro všechny, kteří rádi vytvářejí a sdílejí obsah.

007 galaxy s25 fe lifestyle 1024x683 1024x683x

Dostupnost a výhody, které stojí zato

Galaxy S25 FE bude V Česku k dostání od 4. září 2025 v černé, bílé, tmavě modré a světle modré barvě. Při jeho uvedení na trh se nabízí také několik atraktivních výhod. Pokud prodáte své staré zařízení, získáte k jeho hodnotě bonus 3 500 Kč navíc. Ti, kteří si nové zařízení zakoupí do konce září a do října napíšou recenzi, obdrží jako dárek sluchátka Galaxy Buds3 FE. K tomu přibude šestiměsíční přístup ke Google AI Pro s 2 TB bezplatného úložiště v cloudu a v neposlední řadě 50% sleva na další zařízení z řady Galaxy, včetně nových hodinek a sluchátek.

Vyzkoušejte novinky Galaxy i bez Galaxy

Pokud si stále nejste jisti svým výběrem, můžete si nové uživatelské rozhraní One UI 8 vyzkoušet hned teď – na jakémkoli smartphonu, bez ohledu na operační systém. Stačí si stáhnout bezplatnou aplikaci Try Galaxy a ponořit se do prostředí Galaxy, včetně nových funkcí a tipů, které vám usnadní každodenní život.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Otestovali jsme Google Pixel 10 a Google Pixel 10 Pro

💡ANKETA: Zaujala vás novinka iPhone Air?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat