Samsung dokončuje Galaxy A17 ve 4G verzi

2025-09-18T11:40:09+02:00
18. 9. 2025

Samsung Galaxy A17 4G | Zdroj: Gadgetsleo

Jen pár týdnů od oficiálního představení modelu Galaxy A17 5G má společnost Samsung finišovat se 4G variantou. Dnešní únik přibližuje konečnou podobu telefonu a samozřejmě nechybí ani téměř všechny prvky ze seznamu výbavy. Tento zástupce podle očekávání není moc odlišný od 5G verze. Počet změn v podstatě napočítáte na prstech jedné ruky.

Nezajímavý základ

Přírůstek s názvem Galaxy A17 4G údajně nese 6,7palcový Super AMOLED displej dosahující na Full HD+ rozlišení a 90Hz obnovovací frekvenci. První a jediná zásadní změna se promítla u čipové sady, kde je nasazený procesor Helio G99 z dílny MediaTeku. Dále již následuje 6/8GB operační paměť RAM vedle 128/256GB interního úložiště. Navíc každá konfigurace podporuje paměťové microSD karty.

samsung galaxy a17 4g 1jpg 500x500x samsung galaxy a17 4g 2jpg 500x500x samsung galaxy a17 4g 3 (kopie)jpg 500x500x

Samsung Galaxy A17 4G | Zdroj: Gadgetsleo

Do zadní části si cestu vyšlapala trojice objektivů fotoaparátu (50 + 5 + 2 MPx) a bateriový článek s kapacitou 5 000 mAh, který nabídne technologii rychlého 25W nabíjení. Softwarovou stránku zastupuje platforma One UI 7 vycházející z operačního systému Android 15, kde jihokorejský gigant slibuje aktualizace po dobu 6 let.

Zveřejněný výpis uzavírá certifikace odolnosti IP54 a tři barevné možnosti (černá, modrá, šedá). První prodejci v zahraničí mu po přepočtu připisují cenovku 3 657 Kč za verzi 6/128 GB.

Zdroje: gsmarena.com, gadgetsleo.com

