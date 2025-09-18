Samsung Galaxy S25 Ultra je za rekordně nízkou cenu, ušetříte 10 tisíc KOMERČNÍ ČLÁNEK

Samsung Galaxy S25 Ultra je za rekordně nízkou cenu, ušetříte 10 tisíc
2025-09-18T10:27:32+02:00
18. 9. 2025

Začaly Samsung dny a cena špičkového Galaxy S25 Ultra padla na minimum, výhodnější je o extrémních 10 tisíc korun. Rekordně levně pořídíte i nejnovější chytré hodinky od Samsungu – Galaxy Watch8 totiž mohou být vaše už za neuvěřitelných 1 745 Kč.

Ultra v rekordní slevě

Vlajkovky Samsungu jsou ve slevě od začátku září, nyní se ale ceny u vybraných modelů propadly ještě níž a jsou levnější o další dva tisíce. Špičkový Galaxy S25 Ultra tak zlevnil celkově o 7 500 Kč. Dalších 2 500 Kč ušetříte, pokud u Mobil Pohotovosti vyměníte svůj starý telefon právě za nový Samsung.

Skvěle přitom vychází i střední model Galaxy S25+, na který také padla dodatečná slevy a můžete při jeho koupi využít výkupní bonus na svůj starý telefon.

Ceny po slevě a uplatnění bonusu:

Obsah obrázku interiér, držení, ovládání, osoba Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Galaxy Watch8 za neuvěřitelnou cenu

Trochu nečekaně padly do slev také nedávno představené chytré hodinky od Samsung – Galaxy Watch8 a Watch8 Classic. A skvělou zprávou je, že i při jejich koupi můžete u Mobil Pohotovosti získat bonus 2 500 Kč, stačí opět jen prodat starší zařízení. Díky tomu je tak koupíte už za šest a půl tisíce.

Ceny hodinek po slevě a uplatnění bonusu:

To ale není vše. Samsung totiž i navzdory aktuálním slevám stále nabízí 50% slevu na hodinky, pokud si je zakoupíte společně s některou z nedávno představených novinek. Pokud jste si tedy dělali zálusk na nový Galaxy S25 FE nebo tablet Galaxy Tab S11, můžete přihodit do košíku Galaxy Watch8 a vyjdou vás na neuvěřitelných 1 745 Kč při využití výkupního bonusu.

