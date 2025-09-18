HMD vypouští tlačítkové přírůstky 101 4G a 102 4G

HMD vypouští tlačítkové přírůstky 101 4G a 102 4G
HMD 102 4G | Zdroj: GSMArena

Firma HMD Global se i přes lednové ukončení telefonů pod proslulou značkou Nokia snaží držet myšlenky tlačítkových telefonů. Do aktuální nabídky jsou zařazeny hned dva modely s označením 101 4G a 102 4G. Výrobce nadále pokračuje v nastaveném trendu, kde zařízení za minimální cenu nabízí naprosto základní funkce. To vše samozřejmě s ohledem na celkovou výdrž.

Stará dobrá klasika

Obě novinky se chlubí 2palcovým QQVGA displejem s rozlišením 320 x 240 pixelů. Vnitřní sestava je postavena na neznámém procesoru 8910 FF-S od Unisoc nebo 16MB úložišti, které podporuje maximálně 32GB microSD karty. Samotná konstrukce dokázala získat certifikaci odolnosti IP52.

HMD 101 4G | Zdroj: Gizmochina

Výdrž zajišťuje uživatelsky vyměnitelná baterie o velikosti 1 000 mAh spjatá s USB-C portem. Ovšem pouze model 102 4G má k dobru QVGA fotoaparát včetně přisvětlovací LED diody. Uvnitř běží známá platforma S30+ RTOS, která obsahuje cloudové aplikace, přehrávač MP3 souborů či FM rádio.

Nakonec ještě někteří uživatelé ocení funkci dual-SIM, Bluetooth 5.0 a 3,5mm audio jack. Za cenu okolo 443 Kč pořídíte HMD 101 4G. Kdo u HMD 102 4G ocení základní fotoaparát, tak si navíc připlatí pouze asi 70 Kč. Obě varianty jsou k dispozici ve třech provedeních barev.

HMD 102 4G | Zdroj: Gizmochina

Zdroje: gizmochina.com, fonearena.com, gsmarena.com

