Oppo K13s je novinka se 7000mAh baterií, další v řadě

Zdroj: Oppo
Oppo pokračuje v představování nových mobilů. Nyní doplňuje řadu K, kde již nyní máme z nedávné doby modely jako Oppo K13 Turbo Pro, Oppo K13x a Oppo K13 5G. Novinka se jmenuje Oppo K13s a nemá vůbec špatnou výbavu.
Nejen energie, ale i odolnost
Už jen při letmém pohledu na specifikace asi nejednoho zaujme samotná kapacita baterie. Ta činí 7000 mAh, přičemž samotné tělo má tloušťku pod 8 mm. Výrobce totiž použil novou technologii u baterie, konkrétně se jedná o křemíkovo-uhlíkovou. Nabízí se tedy větší kapacita, ale rozměry jsou menší. Oppo K13s se ale také může pochlubit mnohými certifikacemi a dokonce je zde i IP69, tedy že mobil odolá vodě o vyšším tlaku a teplotě.
V základu je ale Oppo K13s spíše kousek střední třídy, byť tedy má vyšší rozlišení displeje, tak například fotografická výbava není nějak bohatá. Hlavní senzor má sice i optickou stabilizaci obrazu, ale sekundární má pouze rozlišení 2 MPx. Není zde tedy ultra širokoúhlý nebo se zoomem.
O výkon se stará Snapdragon 7 Gen 3, což je dobrý procesor, ale ne zrovna nejnovější. Výrobce nasadil tomuto modelu startovací cenu v přepočtu cca 2 300 Kč bez daně a dalších poplatků. Je otázkou, jestli si zachová cenu a specifikace při vstupu na evropský trh. To ale může trvat několik týdnů či měsíců, než se k nám dostane.
Specifikace Oppo K13s
- displej: 6,8 palců, 2800 × 1280 pixelů (Full HD+), 120Hz, OLED, až 1600 nitů
- procesor: Snapdragon 7 Gen 3
- 8/12 GB LPDDR4X RAM
- úložiště: 256GB UFS 3.1
- Android 15 + ColorOS 15.0
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, f/1.8, OIS
- 2 MPx, hloubka ostrosti
- přední – 32 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji, infra
- MIL-STD-810H, IP66 + IP68 + IP69
- USB Type-C audio, stereo, Hi-Res audio
- 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.5GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C 2.0, NFC
- rozměry: 163,13 × 77,58 × 7,7 mm; 195 gramů
- baterie: 7000 mAh + 80W
