Oppo K13s je novinka se 7000mAh baterií, další v řadě
2025-09-17T13:36:46+02:00
• 17. 9. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Oppo

Oppo pokračuje v představování nových mobilů. Nyní doplňuje řadu K, kde již nyní máme z nedávné doby modely jako Oppo K13 Turbo ProOppo K13xOppo K13 5G. Novinka se jmenuje Oppo K13s a nemá vůbec špatnou výbavu.

Nejen energie, ale i odolnost

Už jen při letmém pohledu na specifikace asi nejednoho zaujme samotná kapacita baterie. Ta činí 7000 mAh, přičemž samotné tělo má tloušťku pod 8 mm. Výrobce totiž použil novou technologii u baterie, konkrétně se jedná o křemíkovo-uhlíkovou. Nabízí se tedy větší kapacita, ale rozměry jsou menší. Oppo K13s se ale také může pochlubit mnohými certifikacemi a dokonce je zde i IP69, tedy že mobil odolá vodě o vyšším tlaku a teplotě.

OPPO K13s 1024x827 1024x827x

Zdroj: Oppo

V základu je ale Oppo K13s spíše kousek střední třídy, byť tedy má vyšší rozlišení displeje, tak například fotografická výbava není nějak bohatá. Hlavní senzor má sice i optickou stabilizaci obrazu, ale sekundární má pouze rozlišení 2 MPx. Není zde tedy ultra širokoúhlý nebo se zoomem.

O výkon se stará Snapdragon 7 Gen 3, což je dobrý procesor, ale ne zrovna nejnovější. Výrobce nasadil tomuto modelu startovací cenu v přepočtu cca 2 300 Kč bez daně a dalších poplatků. Je otázkou, jestli si zachová cenu a specifikace při vstupu na evropský trh. To ale může trvat několik týdnů či měsíců, než se k nám dostane.

Specifikace Oppo K13s

  • displej: 6,8 palců, 2800 × 1280 pixelů (Full HD+), 120Hz, OLED, až 1600 nitů
  • procesor: Snapdragon 7 Gen 3
  • 8/12 GB LPDDR4X RAM
  • úložiště: 256GB UFS 3.1
  • Android 15 + ColorOS 15.0
  • Dual SIM (nano + nano)
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, f/1.8, OIS
      • 2 MPx, hloubka ostrosti
    • přední – 32 MPx
  • čtečka otisků prstů v displeji, infra
  • MIL-STD-810H, IP66 + IP68 + IP69
  • USB Type-C audio, stereo, Hi-Res audio
  • 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.5GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C 2.0, NFC
  • rozměry: 163,13 × 77,58 × 7,7 mm; 195 gramů
  • baterie: 7000 mAh + 80W

Zdroj: fonearena.com

