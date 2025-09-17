Apple integruje nové nástroje na ochranu dětí do svých systémů

Zdroj: Apple
Operační systémy obsahují i takové části, které mají více napomoci nejen v bezpečnosti uživatele, ale také mají zjednodušovat používání. Například se nabízí funkce zaměřující se na digitální zdraví, přístupnost a také rodičovskou kontrolu pro děti. Apple nyní pokračuje v rozšiřování právě poslední zmíněné kategorii.
Ochrana dětí a náctiletých na internetu
Už v červnu jsme se dočkali představení nových nástrojů na ochranu dětí, zejména při komunikaci. Například jde i o sdílení informací o dítěti s aplikací, kterou používají, třeba věk. Také je zde nový filtr, kdy rodič může rozhodnout, jestli potomek může komunikovat s novým kontaktem či nikoliv.
Nyní Apple oznamuje rozšíření na všechna zařízení společnosti Applu, přičemž mezi novinky patří:
- Možnost sdílet v aplikacích věkovou kategorii dítěte způsobem, který je pro ně bezpečný.
- Rozšířená výchozí ochrana pro náctileté ve věku od 13 do 17 let.
- Podrobnější věková hodnocení v App Storu pro dospívající (13+, 16+ a 18+) a konkrétnější označování aplikací, aby měli rodiče větší přehled o tom, které aplikace jsou pro děti vhodné a co obsahují, například reklamu, uživatelsky generovaný obsah nebo rodičovskou kontrolu.
- Upravené komunikační limity, které nabízí možnost rodičovského schvalování žádostí o kontakty na děti při používání aplikací od Applu.
Cílem je zde hlavně ochrana dětí od nevhodného obsahu, aplikací a také před neznámými kontakty. Co se týče dostupnosti, tak tyto funkce jsou obsaženy v systémech iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, visionOS 26 a tvOS 26.
