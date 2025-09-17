Apple integruje nové nástroje na ochranu dětí do svých systémů

Apple integruje nové nástroje na ochranu dětí do svých systémů
2025-09-17T11:46:42+02:00
• 17. 9. 2025#iOS

Zdroj: Apple

Operační systémy obsahují i takové části, které mají více napomoci nejen v bezpečnosti uživatele, ale také mají zjednodušovat používání. Například se nabízí funkce zaměřující se na digitální zdraví, přístupnost a také rodičovskou kontrolu pro děti. Apple nyní pokračuje v rozšiřování právě poslední zmíněné kategorii.

Ochrana dětí a náctiletých na internetu

Už v červnu jsme se dočkali představení nových nástrojů na ochranu dětí, zejména při komunikaci. Například jde i o sdílení informací o dítěti s aplikací, kterou používají, třeba věk. Také je zde nový filtr, kdy rodič může rozhodnout, jestli potomek může komunikovat s novým kontaktem či nikoliv.

Apple WWDC25 iOS 26 child accounts 01 inlinejpglarge 653x914x Apple WWDC25 iOS 26 child accounts 02 inlinejpglarge 653x914x Apple WWDC25 iOS 26 child accounts 03 inlinejpglarge 653x914x

Nyní Apple oznamuje rozšíření na všechna zařízení společnosti Applu, přičemž mezi novinky patří:

  • Možnost sdílet v aplikacích věkovou kategorii dítěte způsobem, který je pro ně bezpečný.
  • Rozšířená výchozí ochrana pro náctileté ve věku od 13 do 17 let.
  • Podrobnější věková hodnocení v App Storu pro dospívající (13+, 16+ a 18+) a konkrétnější označování aplikací, aby měli rodiče větší přehled o tom, které aplikace jsou pro děti vhodné a co obsahují, například reklamu, uživatelsky generovaný obsah nebo rodičovskou kontrolu.
  • Upravené komunikační limity, které nabízí možnost rodičovského schvalování žádostí o kontakty na děti při používání aplikací od Applu.

Cílem je zde hlavně ochrana dětí od nevhodného obsahu, aplikací a také před neznámými kontakty. Co se týče dostupnosti, tak tyto funkce jsou obsaženy v systémech iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, visionOS 26 a tvOS 26.

Vychází iOS 26 ve stabilní verzi, stahujte

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Otestovali jsme Google Pixel 10 a Google Pixel 10 Pro

💡ANKETA: Zaujala vás novinka iPhone Air?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat