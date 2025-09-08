EU udělila Googlu pokutu 3,5 miliardy dolarů za zneužití dominance v reklamních technologiích

Zdroj: Grok
Evropská komise udělila společnosti Google pokutu ve výši 2,95 miliardy eur za zneužívání dominantního postavení v oblasti reklamních technologií. Jde o jednu z největších antimonopolních pokut, které kdy Evropská unie udělila, a výrazně zasahuje do činnosti firmy v oblasti online reklamy.
EU opět pokutuje společnost Google
Podle Evropské komise Google omezoval konkurenci v reklamním ekosystému, čímž zvyšoval náklady pro inzerenty i vydavatele. Tato praxe mohla podle regulátorů nepřímo vést také k vyšším cenám pro koncové uživatele. „Google zneužil svou tržní sílu k upevnění vlastních pozic a k vyloučení konkurence z trhu,“ uvedla Komise ve svém oficiálním prohlášení.
Evropská komise dala Googlu 60 dní na předložení plánu, jak ukončí své protisoutěžní praktiky. Pokud firma nepředloží životaschopné řešení, hrozí jí podle Komise další zásah, včetně nuceného rozdělení firmy. Konkrétně se mluví o možném odprodeji části divize reklamních technologií. Vyšetřování Googlu v oblasti reklamního byznysu bylo zahájeno už v červnu 2021, a možnost nuceného rozdělení společnosti byla poprvé veřejně zmíněna v roce 2023. Americké ministerstvo spravedlnosti mezitím zahájilo podobné kroky a požádalo federální soud, aby rovněž přikázal rozdělení reklamních aktivit Googlu.
V reakci na rozhodnutí Evropské komise se Google ohradil a oznámil, že se proti pokutě odvolá. Lee-Anne Mulholland, viceprezidentka a globální šéfka regulačních záležitostí společnosti, uvedla v prohlášení pro web The Verge: „Toto rozhodnutí je nesprávné. Uvaluje neopodstatněnou pokutu a vyžaduje změny, které poškodí tisíce evropských podniků tím, že jim ztíží možnost generovat příjmy.“ Podle Googlu může zásah do jeho reklamních technologií negativně ovlivnit celý digitální trh v Evropě, zejména pro menší vydavatele a inzerenty.
Krok Evropské komise je součástí širší snahy o regulaci velkých technologických firem, které mají vliv na digitální ekonomiku. Jde nejen o boj s monopolním chováním, ale i o tlak na větší transparentnost a férovost reklamních aukcí. Zda Google bude nucen k faktickému rozdělení svého reklamního byznysu, zůstává zatím nejasné. Ale rozhodnutí Komise představuje výrazný precedens, který může ovlivnit i budoucí případy proti jiným velkým technologickým společnostem.
Legendární Nova Launcher v podstatě končí
