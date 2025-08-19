Google Peněženka se naučí skenovat vaše fotografie

Google Peněženka si za poslední dobu prošla poměrně zajímavým vývojem, ale to nejpodstatnější se stalo před nějakou dobou, kdy došlo k rozdělení služby na placení a samotné aplikace pro digitální průkazy, vstupenky a podobně. Dnes aplikace slouží pro jakékoliv průkazy a snad se v našich končinách dočkáme i podpory pro řidičáky a občanky. Dnes zde ale máme ukázku poměrně užitečné funkce.

Automatické přidávání?

Do aplikace lze přidat kdejaké průkazy, k čemuž slouží možnost přidání Vše ostatní. Nově se ale chystá funkce, která má za cíl ulehčit práci s aplikací. Ne že by byla nějak komplikovaná. Jak můžete vidět níže, pracuje se na možnosti automatického přidávání průkazů. Abychom byli přesnější, tak bez vašeho potvrzení se i tak nic nepřidá.

Aplikace, pakliže od vás dostane povolení, bude prohledávat průběžně vaše fotografie. Jakmile zaznamená nějaký průkaz, vstupenku, doklad nebo cokoliv, co by se mohlo přidat do Google Peněženky, uživatel dostane oznámení. Prakticky se aplikace zeptá, jestli nalezený dokument má přidat do peněženky.

V tomto případě asi aplikace bude prohledávat i třeba stažené soubory. Co se týče hledání, tak je prováděno na samotném zařízení a nic se neodesílá na servery Google pro identifikaci. Toto drobné vylepšení se může stát praktické a užitečné, ale musíme si počkat na rozšíření.

