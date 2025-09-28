ChatGPT Pulse: váš chytrý pomocník pro každé ráno

ChatGPT Pulse: váš chytrý pomocník pro každé ráno
2025-09-28T18:00:45+02:00
• 28. 9. 2025#AI

Zdroj: MarkTechPost

Společnost OpenAI představila ChatGPT Pulse, nejnovější nástroj dostupný pouze pro mobilní telefony, který přemění vaše zařízení na osobního asistenta. Díky datům z propojených aplikací vám AI usnadní celý den.

ChatGPT Pulse je váš osobní asistent do kapsy

Pulse je nejnovějším nástrojem v rámci ChatGPT a umělé inteligenci přináší nový rozměr. Namísto reaktivního chování v podobě odpovídání na vaše dotazy totiž nová funkce přichází s aktivním přístupem. Každé ráno vám Pulse doslova nastartuje den díky personalizovaným přehledům.

V nich se dle Fidji Simo, šéfky aplikací OpenAI, dočkáte souhrnu informací od novinek ve vašem oboru, přes plán dne podle kalendáře až po tipy na aktivity, které odpovídají vašim koníčkům. ChatGPT Pulse tak má být osobním asistentem pro každého.

Čím více toho o vás Pulse bude vědět, tím lépe má fungovat. Díky propojení s aplikacemi, jako jsou kalendář či email, vytvoří umělá inteligence přehledné karty s vaší denní agendou a mnoha návrhy, které vám usnadní například výběr restaurace nebo naplánují cestu.

Nástroj Pulse je v současnosti dostupný pouze pro uživatele s plánem „Pro“ a to pouze na mobilních zařízeních. Zda se funkce v budoucnu dostane i do bezplatné verze, zatím není jasné.

Zdroje: openai.com, androidheadlines.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pračka s YouTube a vysavač s nožičkama! To je budoucnost! Navštívili jsme veletrh IFA

💡ANKETA: Jak chráníte svůj mobil před poškozením?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat