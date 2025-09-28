ChatGPT Pulse: váš chytrý pomocník pro každé ráno

Zdroj: MarkTechPost
Společnost OpenAI představila ChatGPT Pulse, nejnovější nástroj dostupný pouze pro mobilní telefony, který přemění vaše zařízení na osobního asistenta. Díky datům z propojených aplikací vám AI usnadní celý den.
ChatGPT Pulse je váš osobní asistent do kapsy
Pulse je nejnovějším nástrojem v rámci ChatGPT a umělé inteligenci přináší nový rozměr. Namísto reaktivního chování v podobě odpovídání na vaše dotazy totiž nová funkce přichází s aktivním přístupem. Každé ráno vám Pulse doslova nastartuje den díky personalizovaným přehledům.
V nich se dle Fidji Simo, šéfky aplikací OpenAI, dočkáte souhrnu informací od novinek ve vašem oboru, přes plán dne podle kalendáře až po tipy na aktivity, které odpovídají vašim koníčkům. ChatGPT Pulse tak má být osobním asistentem pro každého.
Čím více toho o vás Pulse bude vědět, tím lépe má fungovat. Díky propojení s aplikacemi, jako jsou kalendář či email, vytvoří umělá inteligence přehledné karty s vaší denní agendou a mnoha návrhy, které vám usnadní například výběr restaurace nebo naplánují cestu.
Nástroj Pulse je v současnosti dostupný pouze pro uživatele s plánem „Pro“ a to pouze na mobilních zařízeních. Zda se funkce v budoucnu dostane i do bezplatné verze, zatím není jasné.
Zdroje: openai.com, androidheadlines.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Oppo dokončuje připravovaný model Find X9
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře