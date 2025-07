OpenAI představuje ChatGPT Agent – AI, která pracuje za vás

Zdroj: OpenAI

Společnost OpenAI představila svůj nejnovější přírůstek do rodiny pokročilých nástrojů umělé inteligence – ChatGPT Agent. Tento autonomní systém není jen dalším chatbotem. Je to skutečný digitální asistent, který kombinuje hluboké porozumění textu, dovednosti v oblasti výzkumu a schopnost jednat samostatně. Umí plánovat, vyhodnocovat, procházet web, psát zprávy, vytvářet prezentace, rezervovat schůzky i cestování a přitom se spolehlivě řídit vašimi pokyny.

ChatGPT Agent od OpenAI přichází

Na rozdíl od běžných modelů ChatGPT, které odpovídají na otázky nebo generují text na základě předložených dat, ChatGPT Agent aktivně vykonává úkoly. Disponuje vlastním „virtuálním prostředím“, které mu umožňuje plynule přepínat mezi různými nástroji – například vizuálním a textovým prohlížečem, terminálem pro spouštění kódu nebo API rozhraním napojeným na externí služby. Agent tak může pracovat s vaším kalendářem, shrnout novinky o obchodních partnerech, připravit kompletní podklady pro poradu nebo vám rovnou vytvořit a upravit prezentaci podle zadaných parametrů.

Jak ChatGPT funguje?

Podstatou systému je schopnost kombinovat porozumění jazyku s aktivní činností. ChatGPT Agent rozpozná, co po něm chcete, a samostatně rozhodne, jaký nástroj použít – jestli načíst webovou stránku, stáhnout data, spustit výpočetní skript nebo vás požádat o doplňující informace. Pokud si například přejete naplánovat pracovní cestu, Agent zkontroluje váš kalendář, najde vhodné termíny, porovná nabídky letenek a hotelů, a navrhne kompletní itinerář včetně rezervací – vše v rámci jednoho dialogu.

Důležité je, že uživatel si zachovává plnou kontrolu. Před každou zásadní akcí je vyžadováno vaše potvrzení a v průběhu celého procesu máte možnost sledovat, upravovat nebo přerušit práci systému podle potřeby.

Bezpečnost a soukromí na prvním místě

Systém, který má přístup k vašim e-mailům, kalendářům či citlivým dokumentům, musí být bezpečný. OpenAI proto implementovalo celou řadu ochran. ChatGPT Agent nikdy neodešle žádný důležitý příkaz bez vašeho vědomí, neukládá hesla ani osobní údaje a navíc je trénován tak, aby rozpoznával a odmítal pokusy o takzvané prompt injection útoky, které by mohly ovlivnit jeho chování.

Zásadním prvkem je také možnost kdykoliv smazat historii prohlížení a automaticky se odhlásit ze všech webových relací. V režimu převzetí prohlížeče jsou veškeré vstupy uživatele zcela privátní a nejsou zpracovávány samotným modelem.

Výkon, který překonává lidskou i strojovou konkurenci

Aby bylo jasné, že se nejedná o marketingový trik, OpenAI ChatGPT Agent podrobilo celé řadě nezávislých testů. V benchmarku DSBench, který se zaměřuje na reálné úlohy z oblasti datové analýzy a modelování, dosáhl Agent výrazně vyšší přesnosti než lidé i předchozí generace modelů. Podobně dopadl i v testu SpreadsheetBench, kde při přímé úpravě tabulek překonal všechny dosavadní nástroje včetně Microsoft Copilot. Dokázal si poradit také se složitými úlohami z oblasti investičního bankovnictví, kde sám navrhl kompletní finanční modely podle přísných hodnotících kritérií.

Díky tomu dnes ChatGPT Agent zvládá nejen jednoduché úkony, ale také komplexní práci, kterou by běžný analytik nebo konzultant zpracovával i několik dní.

Kdo a jak může agenta využívat?

Nový ChatGPT Agent je od 20. července dostupný pro uživatele předplatného Pro, Plus a Team. Uživatelé plánu Pro získají přístup jako první, a to s limitem 400 zpráv měsíčně. Ostatní mají k dispozici 40 zpráv, přičemž navýšení limitu pro další využití je možné dokoupit. Podnikové a vzdělávací účty přibudou v následujících týdnech. S ohledem na pravidla a zákony platné v rámci evropského hospodářského prostoru není Agent prozatím dostupný v členských zemích, tedy ani v ČR. OpenAI ale pracuje na tom, aby nové funkce byly pro EU dostupné co nejdříve.

Aktivace je velmi jednoduchá – v rámci nástroje ChatGPT stačí v nabídce nástrojů vybrat agent mode a zadat požadovaný úkol. Model se následně pustí do práce, zatímco vy sledujete jeho činnost v reálném čase. Pokud je nutné, můžete kdykoliv zasáhnout, upravit směr nebo zadání změnit.

Jak se bude Agent vyvíjet do budoucna?

Ačkoliv je ChatGPT Agent již nyní mimořádně výkonný, vývoj tím rozhodně nekončí. OpenAI oznámilo, že aktuální verze je teprve začátkem. Probíhá další trénink modelu na tvorbu profesionálnějších prezentací, vylepšuje se formátování výstupů, rozšiřuje se podpora konektorů a testuje se možnost opakování úkolů ve stanovených intervalech. Cílem je vytvořit systém, který bude nejen efektivní a bezpečný, ale také maximálně intuitivní a snadno použitelný i pro běžné uživatele bez technických znalostí.

Zdroje: gsmarena.com, openai.com



