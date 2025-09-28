Oppo dokončuje připravovaný model Find X9

Oppo Find X9 | Zdroj: Gizmochina
Ve čtvrtek 16. října dojde k oznámení modelu Find X9 od společnosti Oppo, ale nejnovější únik dává s předstihem nahlédnout pod jeho pokličku. Mobilní novinka se stane lehce nadprůměrným zástupcem, který to nebude mít zrovna jednoduché v segmentu střední třídy. Čínský výrobce ke konci příštího měsíce by měl některé telefony zároveň vypustit v celosvětovém měřítku.
Výkonem to končí
Do čela zařízení se údajně postaví 6,59palcový OLED displej s 1,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Dovnitř ještě nasadí ultrazvukový snímač otisků prstů. Připravena také bude 32MPx selfie kamerka. Uvnitř můžeme vyhlížet jeden z nejvýkonnějších čipů Dimensity 9500 od Mediateku.
Článek baterie o velikosti 7 025 mAh má získat technologii rychlého 80W nabíjení přes USB-C kabel a 50W bezdrátově. Vzadu lze minimálně očekávat hlavní 50MPx objektiv LYT-808 od Sony, přičemž všechny snímače dovybaví technologiemi z dílny Hasselblad. Dále do seznamu výbavy přidají certifikaci odolnosti IP69 nebo operační systém Android 16 pod platformou ColorOS 16.
Nakonec potom co firma Oppo uvede tento model na domácí půdě, tak už v úterý 28. října u dvojice Find X9 a X9 Pro dojde pravděpodobně k uvolnění do celého světa.
