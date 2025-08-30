WhatsApp představuje AI asistenta pro psaní zpráv

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp přináší novou funkci v podobě integrovaného asistenta pro psaní zpráv poháněného umělou inteligencí. Uživatelům nabídne návrhy textů v různých stylech, například profesionálním, vtipném nebo nebo ve stylu, který chcete někoho podpořit.
WhatsApp dostává AI asistenta pro psaní
Novou funkci poznáte podle ikony tužky, která se objeví jak v individuálních konverzacích, tak ve skupinových chatech. Po kliknutí na ni AI navrhne text zprávy, který můžete rovnou použít, nebo si jej libovolně upravit. Prozatím je funkce dostupná pouze v angličtině a uživatelům v USA. WhatsApp však slibuje, že během letoška ji rozšíří i do dalších jazyků a zemí.
Jednou z největších otázek u podobných funkcí je bezpečnost a ochrana soukromí. WhatsApp sice dlouhodobě využívá end-to-end šifrování, ale AI služby často vyžadují přístup ke cloudovým službám. Společnost Meta proto nového asistenta postavila na technologii Meta Private Processing, která zajišťuje, že ani při využívání AI nemá k obsahu zpráv přístup nikdo jiný než odesílatel a příjemce.
Funguje to podobně jako Apple’s Private Cloud Compute – tedy AI zpracovává požadavky bezpečně, bez odhalení obsahu zpráv třetím stranám. Meta tak deklaruje, že zachovává hlavní slib při provozování WhatsApp, že zprávy zůstávají soukromé.
Zatímco dlouhé texty nebo pracovní e-maily jsou ideální pro využití AI při psaní, otázkou zůstává, zda má podobná funkce smysl i v prostředí rychlých chatových konverzací. WhatsApp se tak zařadil po bok dalších platforem, které AI asistenty již nabízí, avšak skutečná přidaná hodnota se teprve ukáže v praxi. Spíš než přínosem se jedná o zábavný doplněk k vyzkoušení a s minimálním využitím v běžné praxi.
