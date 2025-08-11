Realme připravuje dvojici 5G novinek P4 a P4 Pro

Realme připravuje dvojici 5G novinek P4 a P4 Pro
2025-08-11T16:00:27+02:00
• 11. 8. 2025#Android #Smartphony

Realme P4 Pro 5G | Zdroj: GSMArena

Čínská firma Realme na nic nečeká a jen půl roku od uvedení prvního zástupce do řady P3 překvapivě dokončuje novou generaci. Jako první se dočkáme dvojice s označením P4 5G a P4 Pro 5G. Nejnovější únik dokonce přibližuje první prvky výbavy, které zařízení bez problému zařadí do segmentu střední třídy.

Bez velkých změn

Realme P4 Pro 5G ukryté pod kódovým označením RMX5116 má získat 6,8palcový AMOLED displej s 1.5K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Vnitřní šasi by měl vyplnit čipset Snapdragon 7 Gen 4 od Qualcommu, 8/12GB operační paměť RAM po boku 128/256GB interního úložiště. Výdrž bude udávat 7 000mAh baterie podpořená technologii rychlého 80W nabíjení.

realme p4 pro 5g 3 1100x632x

Realme P4 Pro 5G | Zdroj: FoneArena

Zmínku si ještě zaslouží chladící systém o velikosti 7 000 mm², 16MPx selfie kamerka nebo dva zadní fotoaparáty (50 + 2 MPx). Na výběr mají být tři barevné verze (Midnight Ivy, Dark Oak Wood, Birch Wood) za cenu v přepočtu od cca 5 990 Kč.

Základní vstupenka v podobě Realme P4 5G (RMX5110) zatím o sobě prozrazuje tři paměťové konfigurace, kde dojde ke kombinaci 6/8GB operační paměti RAM a 128/256GB interního úložiště. V tomto případě mají být k dispozici také tři možnosti barev (Engine Blue, Steel Gray, Forge Red).

Nakonec vhledem k tomu, že oficiální oznámení proběhne koncem tohoto měsíce, tak další informace se mohou objevit v nejbližší možné době.

realme p4 pro 5g 2 1165x1560x

Realme P4 Pro 5G | Zdroj: GSMArena

Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com, fonearena.com

