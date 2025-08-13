Promptování jako nová digitální dovednost: Naučte se mluvit s AI a získejte náskok KOMERČNÍ ČLÁNEK

Promptování jako nová digitální dovednost: Naučte se mluvit s AI a získejte náskok
2025-08-13T14:31:25+02:00
• 13. 8. 2025#AI

Zdroj: pexels.com

Umět komunikovat s umělou inteligencí se dnes stává stejně důležitou dovedností jako práce s tabulkami nebo znalost cizího jazyka. Promptování – tedy umění zadat AI správnou instrukci (prompt) – vám může ušetřit hodiny práce, otevřít nové možnosti a dát náskok v době, kdy AI proniká do všech oborů.

Podle AI Index Report 2025 od Stanfordu využívalo v roce 2024 umělou inteligenci už 78 % organizací, zatímco o rok dříve to bylo jen 55 %. Studie zároveň potvrzují, že AI přispívá ke zvyšování produktivity a ve většině případů pomáhá snižovat rozdíly v dovednostech mezi pracovníky. Právě proto se schopnost připravit kvalitní prompt a umět vyhodnotit výstupy AI stává klíčovou digitální dovedností současnosti.

Co je promptování a proč by vás mělo zajímat právě teď?

Promptování není jen „ptaní se chatu“, ale způsob, jak efektivně komunikovat s AI modely (ChatGPT, Gemini, Claude a další) tak, aby generovaly výsledky přesně podle vašich potřeb. Dobře připravený prompt dokáže přetvořit obecnou odpověď v konkrétní a prakticky použitelný výstup – ať už jde o tvorbu zajímavého obsahu, analýzu dat, návrh kódu nebo prototyp aplikace.

Právě v oblasti mobilních technologií a chytrých zařízení přináší promptování nové možnosti:

  • dokáže rychle generovat kód pro drobné úpravy aplikací,
  • navrhovat automatizace pro Android či iOS,
  • vytvářet personalizované AI asistenty do telefonu
  • nebo generovat obsah pro sociální sítě během několika sekund.

Promptování tak propojuje svět mobilních zařízení, cloudových služeb a umělé inteligence – a přináší řešení, která ještě nedávno působila jako sci-fi.

Jak se to naučit? Zvládnete to s AI kurzem online

Chcete rychle proniknout do světa promptování a využívat AI naplno? Ideální start představuje specializovaný kurz AI od ENGETA. Tento online kurz vás provede od základů až k praktickému využití umělé inteligence v každodenní práci.

Na školení AI se naučíte praktické dovednosti, které můžete hned využít:

  • Tvorbu efektivních promptů pro texty, kód i vizuální výstupy
  • Získání lepších výsledků AI díky úpravám a zpřesňování odpovědí
  • Automatizaci úkolů a zrychlení běžných procesů
  • Chytrou tvorbu obsahu a práci s daty
  • Propojení AI nástrojů s aplikacemi a firemní workflow

Díky online formátu kurzu AI se učíte vlastním tempem a nové dovednosti můžete rovnou vyzkoušet v praxi.

Jeden kurz je jen začátek – skutečný náskok přichází s praxí

Online kurz AI vám dá pevné základy, ale skutečná hodnota přichází až s jejich dalším rozvíjením. Promptování a práce s AI se vyvíjejí rychle a úspěšní jsou ti, kteří se učí neustále. Pokračujte proto na navazující školení nebo workshop AI, zkoušejte vlastní projekty a seznamte se s dalšími technologiemi – od analýzy dat až po automatizaci procesů.

Mezi nejčastější oblasti, které stojí za to nastudovat dál, patří:

  • Pokročilé techniky promptování (např. chain-of-thought, role-based prompting)
  • Základy programování (Python, JavaScript) pro automatizaci a práci s API
  • Datová analytika a vizualizace (SQL, Power BI, Tableau)
  • Cloudové služby (AWS, Azure, Google Cloud) a jejich propojení s AI nástroji

Vytrvalost a chuť zkoušet nové přístupy vám umožní využívat umělou inteligenci na maximum a posunout své dovednosti na úroveň, která vám zajistí náskok před ostatními.

