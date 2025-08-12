Samsung přidává do One UI 8 ochranu proti podvodným AI hovorům

Zdroj: Samsung
Samsung nově vybavuje své telefony funkcí detekce hlasového phishingu, která má chránit uživatele před podvody založenými na umělé inteligenci. Zatím je dostupná pouze v Jižní Koreji.
Samsung do svého systému přidává bezpečnostní funkci
Klonování hlasu se v poslední době stalo nástrojem podvodníků, kteří se vydávají za příbuzné nebo známé v nouzi. Samsung proto do prostředí svého operačního systému One UI 8 integroval funkci Voice Phishing Detection, vyvinutou ve spolupráci s korejskou Národní policejní agenturou a Národním institutem vědeckého vyšetřování.
Funkci lze zapnout v nastavení aplikace Telefon pod volbou „Voice Phishing Suspected Call Notification“. Pokud je aktivní a uživatel komunikuje s neznámým číslem, na obrazovce se objeví upozornění „detekce“, signalizující, že telefon naslouchá a analyzuje hlas volajícího.
Existují dvě úrovně upozornění:
- Suspected (podezření) – v takovém případě se doporučuje ověřit identitu volajícího,
- Detected (potvrzeno) – jasně označí hovor jako phishing.
V případě detekce telefon zavibruje a vydá zvukové upozornění, i když uživatel nesleduje displej. Záznam o podvodném hovoru se uloží i do historie hovorů.
Momentálně je funkce dostupná jen v Jižní Koreji, ale Samsung plánuje spolupráci s dalšími národními institucemi, aby technologii přizpůsobil i pro jiné jazyky a regiony.
