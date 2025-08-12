Samsung přidává do One UI 8 ochranu proti podvodným AI hovorům

Samsung přidává do One UI 8 ochranu proti podvodným AI hovorům
2025-08-12T18:00:53+02:00
• 12. 8. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Samsung

Samsung nově vybavuje své telefony funkcí detekce hlasového phishingu, která má chránit uživatele před podvody založenými na umělé inteligenci. Zatím je dostupná pouze v Jižní Koreji.

Samsung do svého systému přidává bezpečnostní funkci

Klonování hlasu se v poslední době stalo nástrojem podvodníků, kteří se vydávají za příbuzné nebo známé v nouzi. Samsung proto do prostředí svého operačního systému One UI 8 integroval funkci Voice Phishing Detection, vyvinutou ve spolupráci s korejskou Národní policejní agenturou a Národním institutem vědeckého vyšetřování.

one ui8 phishing detection 1362x958x

Zdroj: GSM Arena

Funkci lze zapnout v nastavení aplikace Telefon pod volbou „Voice Phishing Suspected Call Notification“. Pokud je aktivní a uživatel komunikuje s neznámým číslem, na obrazovce se objeví upozornění „detekce“, signalizující, že telefon naslouchá a analyzuje hlas volajícího.

Existují dvě úrovně upozornění:

  • Suspected (podezření) – v takovém případě se doporučuje ověřit identitu volajícího,
  • Detected (potvrzeno) – jasně označí hovor jako phishing.

V případě detekce telefon zavibruje a vydá zvukové upozornění, i když uživatel nesleduje displej. Záznam o podvodném hovoru se uloží i do historie hovorů.

one ui8 phishing detection 1 1200x484x

Zdroj: GSM Arena

Momentálně je funkce dostupná jen v Jižní Koreji, ale Samsung plánuje spolupráci s dalšími národními institucemi, aby technologii přizpůsobil i pro jiné jazyky a regiony.

Zdroj: gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Nejdivnější mobil roku? Nebo absolutně nejzajímavější? Nothing Phone (3) recenze

💡ANKETA: Koupili byste si repasovaný mobil, pokud by byl levnější než nový?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat