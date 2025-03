Zdroj: HTC

HTC stále dělá mobily, uvedlo novinku Wildfire E5 Plus

Není to tak dávno, co Google odkoupil další část HTC, ale i tak výrobce ještě nedal poslední sbohem trhu se smartphony. Bohužel jsme se v poslední době nedočkali nějak extra zajímavých mobilů. Naposledy se jednalo o HTC U24 Pro (recenze). Dnes zde máme další novinku, jen asi nezaujme jen tak někoho.

Žádná sláva

Série Wildfire je zaměřena hlavně na co nejnižší cenu a ani dnes to nebude výjimka. Novinka Wildfire E5 Plus vychází v přepočtu na 2 200 Kč, takže je jasné, že nelze očekávat dobré specifikace. Můžeme začít displejem, kde jdou vidět úspory. Panel disponuje HD+ rozlišením. Byla použita LCD technologie.

O výkon se má starat Unisoc T606 z roku 2021, což je trochu smutné. Firma mohla sáhnout po něčem novějším. O energii se stará baterie s kapacitou 5000 mAh a co se týče fotografické výbavy, je zde jen naprostý základ. Samozřejmě nesmí chybět nepoužitelný 2MPx snímač pro určení hloubky ostrosti.

Celkově si firma mohla odpustit takový mobil, tedy minimálně s takovou výbavou. Sice predikujeme, že HTC opustí trh s mobily, ale asi se ještě nějakou chvíli nevzdá. Možná se někdy dočkáme návratu. Ostatně by to nebylo poprvé, co se dřívější výrobce snaží vrátit. Stačí zmínit například Acer, který se také pomalinku vrací.

Specifikace HTC Wildfire E5 Plus

displej: 6,745 palců, 1600 x 720 pixelů, 90 Hz, LCD

procesor: Unisoc T606

RAM: 6 GB

úložiště: 128 GB

Android 14

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx přední – 16 MPx

3.5mm jack

LTE, WiFi 5, A-GPS, GLONASS, NFC, Bluetooth 5.0

baterie: 5000 mAh

