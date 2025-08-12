Vivo T4 ve verzi Pro poznáme na konci měsíce

Vivo T3 Pro 5G | Zdroj: Vivo

Firma Vivo za poslední dva měsíce vždy přinesla jednoho zástupce do modelové řady T4 a v srpnu tomu rozhodně nebude jinak. Aktuální únik dává nahlédnout pod pokličku u zástupce s názvem T4 Pro, kterého by čínský výrobce měl postavit do segmentu střední třídy. Telefon ukrytý pod označením V2510 navíc získal důležitou certifikaci.

Neurazí, nenadchne

Inženýři do přípravného přírůstku T4 Pro hodlají nasadit AMOLED displej s úhlopříčkou okolo 6,7x palce. Ten nabídne 1.5K rozlišení nebo 120Hz obnovovací frekvenci. U hardwarové stránky se může ukázat čipová sada Snapdragon 7 Gen 4 od Qualcommu. Avšak přesné paměťové konfigurace nejsou v tuto chvíli známy.

Vivo T4 Pro 1080x239x

Vivo T4 Pro – indická certifikace BIS | Zdroj: GSMArena

V zadní části lze vyhlížet minimálně 50MPx objektiv fotoaparátu IMX882 od Sony a článek baterie o velikosti 5 700 mAh včetně podpory neupřesněné nabíjecí technologie. K oficiálnímu představení by mohlo dojít ještě na konci tohoto měsíce, kdy společnost má po přepočtu nasadit prodejní cenu do 7 188 Kč.

Nakonec přestože dnešní model nese přívlastek Pro, tak jednoznačně nebude patřit mezi špičku v nejvyšších patrech nabídky. Podle zahraničních zdrojů v portfoliu zaujme místo mezi nejlepší variantou Ultra a spíše průměrným řešením T4R.

Zdroje: gsmarena.com, gsmarena.com

