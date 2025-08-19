Apple chystá chytrý domácí hub a revoluční Siri s umělou inteligencí, dorazit by měly příští rok

Zdroj: Macrumors
Apple plánuje zásadní posun ve světě chytré domácnosti. Příští rok uvede na trh zcela nový produkt – chytrý domácí hub s displejem a hlasovým ovládáním prostřednictvím nové verze Siri poháněné velkými jazykovými modely (LLM). Tento „iPad pro domácnost“ přinese nové možnosti personalizace a ovládání domácnosti hlasem.
Plány pro chytrou domácnost v podání Applu
Připravovaný domácí hub od Applu, interně označovaný jako J490, má být vybaven 7palcovým displejem a reproduktorem. Svým designem připomíná Google Nest Hub – tedy čtvercové tělo s jemnými rámečky, zakulacenými rohy a půlkruhovou základnou. Zařízení bude určeno pro umístění na stůl nebo kuchyňskou linku a sloužit jako centrální bod pro ovládání chytré domácnosti.
Operační systém s kódovým označením Charismatic bude navržen pro více uživatelů v jedné domácnosti. Místo klasických aplikací se rozhraní zaměří na widgety, hodiny a rychlý přístup k Apple aplikacím, jako jsou Kalendář, Hudba, Poznámky nebo Připomínky. Ovládání bude probíhat primárně hlasem, ale uživatelé budou mít k dispozici i dotykovou obrazovku.
Zajímavou funkcí bude přední kamera, která rozpozná uživatele na základě tváře a přizpůsobí obsah právě jim. Každý člen domácnosti tak dostane informace a aplikace odpovídající jeho potřebám. Apple se u tohoto zařízení záměrně vyhýbá plnohodnotnému App Storu – zaměřuje se na jednoduchost a účelovost s předinstalovanými nástroji.
Klíčovým prvkem zařízení bude přepracovaná Siri založená na technologii velkých jazykových modelů (LLM). Tento přístup umožní Siri chápat širší kontext, pamatovat si informace z předchozích interakcí a lépe reagovat na osobní požadavky uživatelů. Apple pracuje jak na vlastní verzi modelu, tak i na integraci s technologiemi od firem jako OpenAI nebo Anthropic.
Zatímco chytrý hub by měl dorazit až někdy v polovině příštího roku, první verze nové LLM Siri by mohla být představena už na jaře. Apple zároveň připravuje i vizuálně přepracovanou Siri pro iPhony a iPady, která by měla dorazit rovněž v tomto časovém horizontu.
Vývoj chytrého domácího asistenta ale nekončí u J490. Apple plánuje na rok 2027 další zařízení – stolního robota, který bude rovněž využívat operační systém Charismatic a novou Siri. Zatím není jasné, zda půjde o robotického asistenta s pohyblivými částmi, nebo spíše o rozšířenou verzi domácího hubu.
Zdroj: macrumors.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Honor X7c znovu a trochu jinak
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře