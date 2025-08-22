WhatsApp testuje funkci hlasové schránky

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp pracuje na nové funkci, která by mohla změnit způsob, jakým uživatelé reagují na zmeškané hovory. Pokud často ignorujete hovory, nejste u telefonu, nebo prostě nechcete volat zpět, brzy by vám mohla přijít vhod novinka podobná hlasové schránce. Co přesně přináší a kdy ji můžeme očekávat?
WhatsApp testuje novinku v aplikaci
Podle informací z WABetaInfo, o kterých informoval i brazilský web Tecnoblog, WhatsApp v nejnovější beta verzi pro Android testuje funkci, která po zmeškaném hovoru nabídne nové tlačítko „Nahrát hlasovou zprávu“. Toto tlačítko se objeví po neúspěšném spojení spolu s již známými možnostmi „Zavolat znovu“ a „Zrušit“. Namísto toho, abyste museli volat zpět nebo ručně otevírat chat a nahrávat hlasovku, umožní vám tato nová volba ihned zanechat hlasovou zprávu. Jedná se o jednoduché a rychlé řešení, které ocení především ti, kteří nechtějí ztrácet čas nebo nemohou mluvit v danou chvíli.
Zatímco beta verze pro Android tuto funkci již obsahuje, v iOS verzi aplikace se zatím neobjevila konkrétně ani v TestFlight programu pro testování novinek. WhatsApp zatím oficiálně nepotvrdil, kdy a zda vůbec bude nová funkce dostupná pro všechny uživatele. Jako obvykle u funkcí objevených WABetaInfo, není znám žádný konkrétní časový rámec pro spuštění. Je tedy možné, že se funkce ještě vyvíjí, nebo že projde zásadními změnami před oficiálním vydáním.
Tato připravovaná funkce není jediná novinka týkající se hovorů. Nedávno WhatsApp začal testovat i připomínky, které uživatele upozorní, že zapomněli na zmeškaný hovor. Dvě nové experimentální funkce ukazují, že platforma se snaží více zaměřit na tradiční hlasové volání, i když většina uživatelů dnes preferuje spíše textovou komunikaci.
S rostoucím zaměřením na hovory však přichází i otázka zabezpečení. WhatsApp by měl při zavádění nových funkcí zohlednit i problémy se spamem a hovory realizovanými roboty. Zvýšená dostupnost hlasové komunikace by mohla teoreticky vést k nárůstu zneužívání, pokud nebudou zavedeny dostatečné ochranné mechanismy. WhatsApp se již v minulosti snažil bojovat proti spamu, a tak nezbývá než doufat, že podobně přistoupí i k ochraně proti nevyžádaným hovorům a hlasovým zprávám.
Zdroj: 9to5mac.com
