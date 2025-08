Google konečně opraví jeden bezpečnostní nedostatek v Chromu

Zdroj: Dotekomanie.cz

V dnešní době je asi nejlepší používat správce hesel a pokud podporuje ještě bezpečnostní klíče, je to nejlepší. I tak je stále co zlepšovat, a to i v případě Googlu, který běžně nepodceňuje bezpečnost. Jeho správce hesel a uživatelských účtů podporuje biometrické ověření, takže i při použití na odemčeném mobilu vyžaduje dodatečné ověření. Problém je ale s Chromem.

Chrome a hesla

Zatímco použití Správce hesel od Googlu vyžaduje dodatečné ověření pro automatické vyplnění, tak Chrome nic takového nemá, přičemž je v něm integrována služba pro správu účtů a hesel. Jinak řečeno, pokud se někdo dostane k vašemu Chromu, může se bez dodatečného ověření na mobilu dostat k účtům, přes automatické vyplnění.

Konečně se to začne řešit, aspoň podle úpravy textu v rámci Správce hesel na Androidu. Google totiž chystá úpravu textu u nastavení automatického vyplňování a použití biometrického ověření. Samotná změna textu není až tak důležitá, ale podstatnější je to, co je v závorce. Zde Google uvádí, že toto nastavení bude brzy aplikováno i u Chromu.

Jinak řečeno, připravuje se biometrické ověření i v Chromu pro Android. Něco podobného je již dávno v Chromu pro počítače, ale kdy se konkrétně dočkáme na mobilu, není zatím jasné. Google jen chystá oznámení, že se připravuje nová funkcionalita.

Zdroj: androidauthority.com



