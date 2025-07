Zdroj: Dotekomanie.cz

Aplikace Google Keep dostává praktické rozšíření jedné funkce

Naposled jsme vás informovali, že Google Keep již nepodporuje Apple Watch, ale třeba se to časem změní jinou aplikací, případně integrací do již existující. Dnes zde máme další změnu, která je sice drobná, ale rozhodně může být pro některé praktická.

Hledání

Samotná aplikace Google Keep disponuje mnoha funkcemi, ale stále není dokonalá. Navíc jde vidět, že Google přidává novinky spíše pozvolna a sporadicky. Nyní se ale pracuje na vyhledávání. Aplikace má jen základní, které pomáhá hledat napříč poznámkami, ale nově zde máme další.

Vyhledat nějaký text v aplikaci je jednoduché, ale nabídnou se jen poznámky, které obsahují danou část textu. Následně v konkrétní poznámce již musíte hledat sami. To se změní, jelikož do nabídky přibude možnost hledání, jak můžete vidět na obrázku níže. Vyhledávání textu se nabízí na prvním místě v kontextové nabídce.

Zatím se aplikace připravuje, ale asi začne veřejně testování, a to v dohledné době. Zatím ale nevíme, jak bude vypadat zvýraznění nalezeného textu.

Zdroj: androidauthority.com



