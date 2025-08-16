Infinix Hot 60i 5G dorazí už za pár dnů

Infinix Hot 60i 5G | Zdroj: Gizmochina
Společnost Infinix pomalu dotahuje příchod dalšího zástupce, který v rámci modelové řady Hot 60 zamíří do segmentu střední třídy. Už v sobotu 16. srpna by mělo dojít k oficiálnímu představení telefonu s názvem Hot 60i 5G, který v produktové nabídce doplní teprve měsíc starou 4G verzi. Každopádně čínský výrobce neplánuje uvnitř tak velké změny jako právě u vnější stránky.
Plný překvapení
Infinix Hot 60i 5G nabídne 6,75palcový LCD displej s HD+ rozlišením nebo 120Hz obnovovací frekvencí. Nicméně o selfie kamerce v tradičním „Waterdrop“ výřezu zatím nepadlo jediné slovo. Do části hardwaru se údajně dostane procesor Dimensity 6400 od MediaTeku, 4GB operační paměť RAM (+ 4 GB virtuálně) a 128GB interní úložiště. Více paměťových konfigurací nebylo prozrazeno.
Zadní část si nejspíš připíše hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu s hromadou funkcí, kde můžeme alespoň zmínit režim Super Night. Navíc nové horizontální seskládání bude rozhodně budit velkou pozornost. Článek baterie o velikosti 6 000 mAh má podporovat zpětné dobíjení zařízení. Vyhrazené boční tlačítko One-Tap se stane nejkratší cestou k funkcím umělé inteligence.
Nakonec dnes vše uzavírá operační systém Android 15 pod platformou XOS 15, certifikace odolnosti IP64, tři barevné možnosti (černá, modrá, tyrkysová) a prodejní cena do cca 2 400 Kč po přepočtu.
