Spotify uvádí vlastní „AutoMix“: přechody mezi skladbami jako od DJ

Apple Music s příchodem iOS 26 nabídne novinku jménem AutoMix, která díky umělé inteligenci vytváří plynulé DJ-ské přechody mezi skladbami. Jenže ještě před oficiálním vydáním iOS 26 přichází se svou verzí stejné funkce i Spotify – a přidává k ní řadu možností přizpůsobení.
Spotify přichází s funkcí Automix
Spotify oznámilo na svém blogu, že nová funkce umožní přidávat a upravovat přechody mezi skladbami v playlistu. Uživatelé tak mohou experimentovat s hlasitostí, ekvalizérem nebo efektovými křivkami a vytvářet jedinečné mixy. Funkce je zatím dostupná v beta verzi pro předplatitele Spotify Premium a k dispozici je přímo v aplikaci. Stačí v otevřeném playlistu kliknout na nové tlačítko „Mix“ v horní liště.
Spotify nabízí dvě možnosti:
- AutoMix – automaticky vytvoří plynulé přechody mezi skladbami.
- Manuální přizpůsobení – uživatel si může přechody nastavit podle sebe, vybírat z presetů jako „Fade“ nebo „Rise“, nebo detailně upravovat hlasitost, EQ a efekty.
Aplikace navíc zobrazuje vizualizaci hudby a beatů, což pomáhá najít ideální okamžik pro spojení dvou skladeb.
Rozdíl mezi oběma službami, tedy Apple Music a Spotify je v přístupu. Apple Music cílí na automatiku – AutoMix funguje napříč aplikací a vytváří přechody bez zásahu uživatele. Spotify naopak klade důraz na kreativitu a míru vlstní kontroly – funkce je zatím vázaná na playlisty a umožňuje uživatelům hrát si s detaily. Pro ty, kteří chtějí pouze pohodlně poslouchat, je tu automatický režim. Pro ty, kteří se chtějí cítit jako DJ, nabízí Spotify mnohem víc prostoru k experimentům.
