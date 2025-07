Samsung mění strategii kolem nadstavby One UI

Zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung nedávno představil své nejnovější skládačky, jakožto druhou várku top modelů v tomto roce. Tou první byla samozřejmě nová řada Galaxy S z ledna. Jak se ale ukazuje, Samsung mění strategii představování nadstavby One UI. Navíc se mění ještě jedna věc.

Z Galaxy S na Galaxy Z

Dlouhou dobu jsme se dočkali zásadních novinek u řady Galaxy S, a to i ve smyslu softwarové výbavy. Vždy se začínalo s těmito modely, co se týče nové verze systému a nadstavby. V posledním roce Samsung nebyl tak rychlý v představení nové verze nadstavby, a dokonce došlo ke značnému zdržení aktualizací na Android 15.

Za normální situace byla nová verze uvedena s modely Galaxy S, ale tentokrát zde máme One UI 8 s Androidem 16 ve značném předstihu u Galaxy Z. Ostatně Google změnil vydávání nových verzí systému, takže se asi přizpůsobil i Samsung. Sice se zatím oficiálně nevyjádřil, ale z dostupných informací vyplývá, že nadcházející řada Galaxy S dostane One UI 8.5, možná i s novou variantou Androidu 16, která vyjde v druhé polovině roku. Zřejmě to tedy bude nový harmonogram uvádění softwarových novinek. Prvně se dočkají ohebné mobily v létě, na začátku dalšího roku pak bude k dispozici One UI X.5.

Co se týče OneUI 8, tak Samsung dělá ještě jednu změnu, aspoň podle zpráv. Údajně odebírá s touto aktualizací možnost odemčení bootloaderu z nastavení systému. Normálního smrtelníka se to nijak nedotkne, ale ti, co rádi upravují systém, respektive používají komunitní verze systému, tak budou muset použít jinou, náročnější cestu, jak nahrát jinou verzi systému. Změna se má dotknout mnoha zařízení, která dostanou One UI 8.

