Pixel Watch 4 – spekulace, ceny a novinky [aktualizace]

Aktualizováno 20. 7.

Již jsme se dozvěděli, že Google představí nová zařízení 20. srpna. Součástí budou i hodinky, o kterých se v poslední době objevilo několik spekulací. Více méně se potvrzují velikosti, tedy budou k dispozici 41mm a 45mm varianty, nebudou chybět modely s LTE. U procesoru se ale nebudou dít jakékoliv změny a opět se má nabídnout Snapdragon W5 Gen 1.

Základní model má mít o baterii větší o 20 mAh, tedy 327 mAh. Větší verze pak dostane navíc 39 mAh, celkově bude obsažena kapacita 459 mAh. Mezi softwarovými novinkami máme očekávat i monitorování dýchání, na což má být napojený výstražný systém nebo nějaká forma upozornění. Poslední informace, která koluje internetem, se týká cen. Ty mají být stejné jako u současných modelů, tedy Watch 4 41mm přijdou asi na 9 990 Kč, 45mm verze pak na 10 990 Kč. Zatím nevíme, jestli se k nám konečně dostanou modely s LTE připojením.

Původní článek 11. 4.

Google se již nějakou nabízí vlastní hodinky, i pod značkou Fitbit, byť ji již z větší části omezuje. Letos se zřejmě dočkáme dalšího modelu, který dostane označení Pixel Watch 4, aspoň podle spekulací. Navíc máme k dispozici rendery.

Konečně s bezdrátovým nabíjením?

Informace pochází od @onleaks, který v tomto ohledu má velmi přesné zdroje. Poskytl také neoficiální rendery založené na CAD schématech. Na první pohled to vypadá, že se nic nezměnilo a Google bude držet designovou linii. Zakulacené sklo nad displejem svažující se do stran je již typickým prvkem. Jednoduchá korunka a tlačítko nad ním není také nic neobvyklého.

Zadní strana ale skrývá překvapení, respektive zde něco chybí. Konkrétně zde nebudou piny pro nabíjení, což by mohlo znamenat, že by konečně došlo u Pixel Watch 4 na bezdrátové nabíjení. Pravděpodobně by šlo doplnit energii skrze reverzní technologii z mobilu. Je zde ještě jedna zvláštnost. Po stranách reproduktoru jsou dvě miniaturní tlačítka, ale nikdo zatím netuší, na co budou.

Pixel Watch 4 budou o něco silnější, respektive dojde k nárůstu tloušťky z 12,3 na 14,3 mm. Hodinky také mají být ve dvou velikostech, 41 a 45 mm. Na bližší detaily si budeme muset zatím počkat.

