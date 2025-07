Google mění Připomenutí, přechází se na Úkoly

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google sem tam provádí změny velmi rychle, jindy dává dostatek času na zvyknutí. Tentokrát zde máme změny kolem Připomenutí, respektive se jedná o migraci do jedné aplikace. Nejedná se o nějak novou věc, jelikož ji oznámil v minulém roce, ale až nyní přichází doba, kdy dojde ke změně.

Úkoly jako centrum

V tomto případě nejde ani tak o přesunutí jedné funkce do jiné aplikace. Google se spíše snaží vytvořit systém, který bude řešit jednu věc z několika míst, ale současně dochází ke změně podstaty. Samotná Připomenutí šlo vytvářet v aplikacích a službách Asistent, Kalendář, Inbox a Keep. Nově se mění na Úkoly, a to se týká i těch založených na místě. Podstata zůstává stejná, jen tedy v Úkolem bude místo uloženo do podrobností.

Současně dojde ke změně všech Připomenutí na Úkoly, a to během druhé poloviny tohoto roku. To se ale nebude týkat smazaných připomenutí a Připomenutí z aplikace Keep (Tato připomenutí zůstanou v aplikaci Keep, už se vám ale nebudou zobrazovat v kalendáři).

Tato změna se dotkne i možností upravování a v podstatě takto budete moci využít různé aplikace (asistent, Kalendář, Úkoly, Chat, atd.). Google dodává:

Pokud je vám připomenutí přiděleno, přidá se k názvu úkolu jméno toho, kdo vám ho přidělil. Tento člověk už nemá k připomenutí přístup. Příklad: „Od Jakuba: Vynést koš.“

Pokud úkol není dokončený: Úkol se zobrazí v kalendáři. Úkol se také bude po dobu až 365 dní zobrazovat jako nevyřízený v celodenní sekci kalendáře. Úkoly starší než 365 dní se v Kalendáři a v aplikaci Úkoly zobrazují v původním termínu dokončení.

Pokud máte úkol, který se opakuje jednou za více než 1000 dní, týdnů, měsíců či let, upravili jsme plán opakování tak, aby byl jednou za 1000 dní, týdnů, měsíců či let. Například úkol, který se opakuje každých 2000 dní, je upraven na každých 1000 dní.

Všechny úkoly s datem po roce 3000 se upraví na rok 2900.

Zdroj: 9to5google.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Předchozí článek Google Fotky si pohrávají s širší podporou aplikací třetích stran Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡ANKETA: Platíte mobilem nebo hodinkami (NFC/Apple Pay/Google Pay)? Ano, pravidelně

Občas

Jen výjimečně

Vůbec, nepoužívám to Nahrávání ... Nahrávání ...