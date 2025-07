Google Fotky změní fotku ve video, nabízí se remixování a další novinky

Zdroj: Dotekomanie

Některé společnosti integrují prvně změny ve zdrojovém kódu a až následně aktivují patřičné části, díky čemuž máme novinky bez nutnosti aktualizace. Takto to řeší i Google, takže se i díky tomu kolikrát dozvíme o chystaných změnách dopředu. Google se dnes pochlubil některými funkcemi, o kterých jsme již slyšeli nebo jsme viděli náznaky příprav.

Rozhýbejte fotky

První novinka se týká možnost vygenerování video z jedné fotky, respektive dojde k vygenerování krátkého videa na základě jednoho snímku. Zde Google integroval model Veo 2 a výsledkem je krátké 6sekundové video, které můžete následně sdílet nebo si jen uložit do mobilu. Samotné video může být ve dvou stylech, respektive animace. Buď je spíše plynulé a pomalejší, případně je radostné.

Další novinky se týká remixování, což je v podstatě přegenerování fotky do určitého stylu, případně i do 3D. K dispozici je několik možností jako třeba anime, komiks, atd. Zde ale neočekáváme, že by se jednalo o nějak často používanou funkci. Uživatel si to asi jednou dvakrát vyzkouší a pak na to zapomene.

Poslední ohlášená novinka se týká nové sekce v aplikaci Google Fotky. Ta je zaměřena právě na dodatečné nástroje a možnosti generování. Jedná se vlastně o centrum pro úpravy a vytváření obsahu. Zde najdete zviditelněná videa, koláže a další věci, které si můžete aplikací generovat, nebo které vám vygeneruje.

Google u některých dnešních novinek hlavně používání AI, ale právě u generování videa z fotky je omezeno jen na USA, aspoň v tuto chvíli.

