Aplikace Files od Googlu vylepšuje vyhledávání, ale za cenu horší přehlednosti

Aplikace Files od Googlu nepatří mezi notoricky známé produkty, které najdete předinstalované na každém telefonu s Androidem. Přesto si za poslední roky vybudovala solidní uživatelskou základnu – jen letos překročila hranici pěti miliard stažení. A právě díky tomu se teď chystají zásadní změny, které mají uživatelům zpříjemnit práci se soubory. Otázkou ale zůstává, zda nový přístup nezkomplikuje to, co na Files všichni oceňovali, a sice její jednoduchost.

Nová vylepšení pro aplikaci Google Files

V aktuální verzi aplikace je filtrování souborů možné přes tlačítko „Kategorie“ na horní liště. Uživatel si zde vybere typ souboru, který chce zobrazit – ať už jde o obrázky, videa, dokumenty nebo hudbu. Google ale plánuje celý tento krok zjednodušit. Namísto samostatného tlačítka chce jednotlivé kategorie přesunout přímo na domovskou obrazovku aplikace.

To znamená, že filtry budou okamžitě na očích, bez nutnosti jakéhokoliv klikání navíc. Vizuálně se budou zobrazovat jako horizontální lišta s možností posouvání do stran. Zní to jako rychlejší a efektivnější způsob alespoň, pokud vám nevadí lehce zaplněné rozhraní.

Podle snímků, které zveřejnil web Android Authority po rozboru aplikace v beta verzi 1.8122, nová beta přináší nejen rychlejší přístup k filtrům, ale také poněkud přeplněnější vzhled. Jednoduchost, na kterou byli uživatelé zvyklí, může vzít za své.

Kromě zjednodušeného filtrování chce Google do Files přidat i další užitečné funkce. Mezi nejzajímavější patří možnost filtrovat výsledky vyhledávání podle umístění – tedy podle toho, zda se soubor nachází v interní nebo externí paměti. To ocení zejména uživatelé s microSD kartami nebo připojenými USB disky.

Součástí změn má být také nová kategorie „Jiné“, která zpřehlední organizaci všech souborů, jež nepatří mezi běžné typy jako fotografie, videa, hudba či dokumenty. Do této kategorie budou například spadat instalační balíčky APK – což může být velmi užitečné pro technicky zdatnější uživatele nebo vývojáře.

Změny, které Google připravuje, jednoznačně míří směrem k větší efektivitě. Filtrace souborů na jedno klepnutí, přehlednější třídění podle typu úložiště i lepší práce s méně obvyklými formáty – to vše jsou vítané inovace. Otázkou ale zůstává, zda si aplikace zachová svou přehlednost.

Uživatelské rozhraní Files bylo dosud vysoce minimalistické. Pokud se s příchodem nových funkcí stane komplikovanějším, může to některé uživatele odradit. V době, kdy design hraje klíčovou roli v přijetí aplikací, je jemná rovnováha mezi funkčností a jednoduchostí zásadní.

Přesné datum uvedení nových funkcí zatím Google nezveřejnil. Funkce se nachází v beta verzi a zatím není jisté, zda se vůbec dostanou do ostrého vydání. Pokud ale Google zvolí známý přístup s postupným uvolňováním, mohli by se první uživatelé dočkat v příštích týdnech.

