Konec školního roku klepe na dveře a zbývá jen pár dnů, než se rozdá vysvědčení. To, v kombinaci se začátkem léta, může být ideální příležitostí vybrat nějaký zajímavý dárek za odměnu. V nabídce je nespočet kousků pro nejmenší, ale i pro starší. Ať už tedy plánujete dovolenou u moře, pobyt na chatě, tábor nebo jen odpočinek, zaručeně najdete něco, co vás nadchne.

Pokud se nechcete ztratit v široké nabídce, vybrali jsme pár zajímavých tipů za vás, a nezapomněli jsme na novinku, která může být velkým hitem.

Absolutní hity léta

S létem přichází řada novinek, a to třeba od Xiaomi, které nedávno představilo nový tablet Redmi Pad 2. Ten je jako stvořený na dlouhé cesty a pohodlnou zábavu. Nabízí velký 11“ displej, čtyři reproduktory s podporou Dolby Atmos a baterii s kapacitou 9000 mAh. To z něj dělá naprostý ideál na sledování filmů, poslech hudby nebo hraní her.

Navíc ho aktuálně získáte v jedinečné slevě, a to už od tří tisíc. Jde tak o skvělý dárek pro každou věkovou kategorii. Obdobně je na tom tablet od značky iGET, který navíc získáte ještě levněji. A aby byly cesty ještě pohodlnější, v nabídce je i držák na opěrku sedadla.

Léto s hudbou

Volné dny často provází nejrůznější muzika, a i tu si můžete vychutnat o něco lépe s kvalitními sluchátky nebo reproduktorem; ten je na léto nepostradatelným doplňkem, ze kterého bude mít radost zaručeně každý. Naprostou jistotou jsou potom oblíbené značky jako Philips, JBL nebo Sony

Léto s dětmi

Pro malé fotografy bude perfektním dárkem jedna z dětských kamer značky LAMAX, které disponují zajímavými prvky – například kamera ActionKid1 je schovaná ve vodotěsném pouzdře, díky kterému lze pořizovat snímky a videa až 10 metrů pod hladinou.

Outdoorová kamera LAMAX ActionKid1 za 889 Kč

LAMAX PixelKid1 za 789 Kč



Domů Články Xiaomi přináší hit léta. Nový Redmi Pad 2 koupíte už za 2 990 Kč

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Předchozí článek Tesla konečně spustila službu Robotaxi Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡ANKETA: Jaký typ sluchátek preferujete? Pecky

Špunty

Náhlavní

S otevřeným designem

Bez rozdílu, hlavně že dobře hrají Nahrávání ... Nahrávání ...