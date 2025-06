X (Twitter) zakazuje vývojářům využití svého obsahu k trénování AI modelů

Zdroj: Dotekomanie.cz

Sociální síť X aktualizovala své smluvní podmínky pro vývojáře a výslovně zakazuje využití obsahu a API platformy pro trénink modelů umělé inteligence. Tato změna přichází v době, kdy roste zájem AI firem o datové zdroje pro vývoj velkých jazykových modelů.

Nové podmínky na síti X pro trénování AI modelů

Ve středu platforma X (dříve Twitter) přidala do sekce „Reverse Engineering and other Restrictions“ nové upravené znění, která výslovně uvádí: „Není možné se pokoušet (ani umožnit jiným), používat X API nebo obsah X pro dolaďování, nebo trénování základních či pokročilých modelů (foundation or frontier models).“

Tímto síť X reaguje na rostoucí využívání veřejně dostupných dat pro trénování jazykových modelů jako jsou ChatGPT, Claude, Gemini či Mistral. Tato změna má zabránit tomu, aby vývojáři bez svolení využívali data X jako tréninkový materiál pro konkurenci.

Změna podmínek přichází nedlouho poté, co Muskova xAI letos v březnu oficiálně provedla akvzici platformy X. Tím se vytvořila silná integrace mezi sociální sítí a vývojem AI nástrojů v rámci Muskova impéria.

Je samozřejmě logické, že xAI nechce poskytovat konkurenčním firmám volný přístup ke svým datům, která mají obrovskou hodnotu pro trénink modelů. Platforma X obsahuje miliardy příspěvků, které tvoří uživatelé po celém světě a samozřejmě takto rozsáhlá databáze informací a dat je vysoce cenná.

V roce 2023 X změnila zásady ochrany osobních údajů a začala využívat veřejná data k tréninku vlastních AI modelů. O několik měsíců později dokonce umožnila třetím stranám tato data využívat, což vyvolalo v technologickém světě vlnu zájmu. Nyní se situace obrací – X své brány opět zavírá, podobně jako tak učinily další platformy mezi které patří například Reddit či The Browser Company, která provozuje AI prohlížeč Arc (Dia).

Co tato změna znamená pro vývojáře a společnosti vyvíjejíci AI technologie? Přístup k datům z X pro trénink modelů je nyní výslovně zakázán, vývojáři budou muset žádat o smluvní povolení či licenční dohodu a výrazně se také omezují možnosti trénovat AI na „živém“ sociálním obsahu, což může zpomalit činnost některých startupů, nebo akademických projektů.

