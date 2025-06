Tiskárny nejsou mrtvé: 5 mýtů, které můžete s klidem hodit do koše

Computer laptop and printer on the table. Printing photos

V digitální éře, kdy si můžete všechno poznamenat do mobilu, stáhnout PDF do cloudu nebo se spoléhat na sdílené Google Docs, se zdá, že tiskárny patří do muzea vedle faxu. Ale počkejte – ono to tak úplně není. V dnešní době totiž tisk vypadá úplně jinak, než jak si ho možná pamatujete.

Rozebrali jsme 5 nejčastějších mýtů o tisku: podívejte se s námi na výhody toho, když dáte tiskárně druhou šanci!

Mýtus č. 1: „Tiskárny? K čemu dneska jsou…“

Jo, taky jsme si to mysleli. Ale multifunkční tiskárny dneska zvládají víc než jen tisk semestrálky. Skener, kopírka, tisk rovnou z mobilu – to všechno v jednom zařízení, co nezabere víc místa než reprák. To není tak špatné, že?

A co třeba můžete reálně tisknout?

Vstupenky na koncert nebo festival (co kdyby se vám QRko nenačetlo).

Stylovou myšlenkovou mapu na učení nebo kreativní plánování (tady mrkněte, jak na to).

Polaroidové fotky z Instagramu (DIY styl do zápisníku nebo na zeď).

Nalepovací štítky, plánovače, habit trackery nebo memes.

Zkrátka, tiskárna dneska není nudné zařízení pro úředníky. Je to moderní nástroj pro každého, kdo chce spojit digitál s realitou. A kdo to zkrátka má rád hezky hmotně při ruce a v ruce.

Mýtus č. 2: „Alternativní tonery zničí tiskárnu“

Tady pozor – tohle je jedna z největších tiskových fám. Samozřejmě, pokud si koupíte levný toner z pochybného e-shopu, riskujete. Ale když zvolíte ověřenou značku, třeba české tonery Torex, jste v klidu.

✅ Kvalita? Stejná jako u originálu.

✅ Cena? Mnohem nižší.

✅ Riziko? Nula, pokud tisknete s rozumem.

Navíc s Torexem získáte podporu, záruku a toner, který fakt sedí na vaši tiskárnu. Takže žádné kompromisy. To je důkaz, že levný tisk je zkrátka stejně kvalitní jako originální: a jedna z obav o drahém tisku je už tak trochu klišé.

Mýtus č. 3: „Bezdrátový tisk je pomalý a nespolehlivý“

Kdy naposledy jste zkoušeli tisknout přes Wi-Fi? Pokud je to víc než pár let zpátky, máte zastaralý dojem. Dnešní tiskárny se připojí k vaší síti během minuty, a tisk z telefonu je rychlejší než odeslat PDF přes Messenger.

Stačí, aby byla tiskárna na stejné Wi-Fi jako vy, a můžete tisknout přímo z aplikací, nebo třeba i z cloudu. To zní fajn, ne?

Mýtus č. 4: „Tisk z mobilu? To je moc složitý“

Kdepak. Dneska se z chytrého telefonu tiskne stejně snadno, jako když sdílíte reelsko. Většina moderních tiskáren podporuje AirPrint (iOS), Mopria (Android) nebo má vlastní appku. Stačí:

Stáhnout aplikaci (např. Canon PRINT, HP Smart…). (někdy ani to ne). Vybrat fotku, PDF nebo dokument. Klepnout na „Tisk“.

Hotovo. Bez kabelů, bez zbytečného nastavování. Víc už mobilní tisk ani zjednodušit nejde.

Mýtus č. 5: „Recyklace tonerů nemá smysl“

Má. A velký. Pokud používáte alternativní tonery Torex, můžete je po vyprázdnění jednoduše vrátit zpět – výrobce je zrecykluje nebo zrepasuje. Žádné házení do koše, žádný odpad. A co víc: často za výkup dostanete slevu na další náplň. Win-win. I tisk může být v koloběhu života jménem less waste.

Závěr: Tisk není mrtvý. Zkrátka jen dospěl

Digitální doba neznamená konec tisku – jen se změnil jeho styl. Moderní tiskárna je víc než jen zařízení – je to chytrý pomocník, co zvládne skenování, kopírování, mobilní tisk i plánování. S kvalitními alternativními tonery navíc tisknete levně, kvalitně a šetrně k planetě.

Tak co, pořád si myslíte, že tisk je passé?



